Lionel Scaloni define el equipo para enfrentar a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

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Por Sitio Andino Deportes







Lionel Scaloni ya comenzó a delinear el equipo titular de la Selección argentina que enfrentará a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. Luego de completar dos de los tres entrenamientos previstos antes del compromiso, el entrenador campeón del mundo ya tiene varios nombres prácticamente confirmados para un partido decisivo.

Aunque el once titular todavía no fue oficializado, el cuerpo técnico realizó una práctica de fútbol en espacios reducidos que permitió empezar a despejar algunas incógnitas. El encuentro se disputará este sábado 11 de julio desde las 22:00 (hora argentina) y la Albiceleste buscará meterse nuevamente entre los cuatro mejores del mundo.

Los jugadores que ganan terreno en el equipo titular Entre las principales novedades aparecen Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes y Julián Álvarez, quienes habrían convencido a Scaloni tras sus rendimientos frente a Egipto y se perfilan para estar desde el arranque ante el conjunto europeo. Además, el DT analiza incluir a Nicolás González para reforzar el sector izquierdo del mediocampo gracias a su despliegue, intensidad y capacidad física.

Otra de las incógnitas pasa por el lateral derecho, una posición en la que el entrenador mantiene la competencia abierta. Nahuel Molina comenzó el torneo como titular, pero el buen ingreso de Gonzalo Montiel, quien asistió a Lionel Messi en el empate ante Egipto, volvió a instalar la disputa por ese puesto.

La Selección argentina busca otra semifinal mundialista El duelo frente a Suiza representa un desafío clave para la Selección argentina, que intentará mantener su arco invicto por primera vez en una instancia eliminatoria de este Mundial 2026 y alcanzar una nueva semifinal, algo que conseguiría por segunda Copa del Mundo consecutiva, una marca que no logra desde 1990. Antes del choque decisivo, Lionel Scaloni dirigirá un último entrenamiento en el que terminará de definir el equipo. Allí deberá resolver las últimas dudas para confirmar el once titular con el que buscará llevar a la Selección argentina a una nueva semifinal mundialista.