8 de julio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: así llega Suiza, el rival que pondrá a prueba a Argentina en los cuartos de final

La Selección tendrá un compromiso muy complicado en el exigente Mundial 2026 ante los suizos. Mirá lo que se viene.

Suiza eliminó a Colombia en la definición por penales y alcanzó por cuarta vez en su historia los cuartos de final del Mundial 2026.

Suiza eliminó a Colombia en la definición por penales y alcanzó por cuarta vez en su historia los cuartos de final del Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

Suiza será el próximo obstáculo de la Selección argentina en el camino hacia el bicampeonato. El conjunto dirigido por Murat Yakin llega a los cuartos de final del Mundial 2026 con un invicto de tres triunfos y dos empates, luego de eliminar por penales a Colombia en una de las series más parejas de los octavos.

De un debut inesperado a una gran clasificación en el Mundial 2026

El recorrido de Suiza comenzó con un inesperado empate 1 a 1 frente a Qatar. Aunque fue ampliamente superior durante gran parte del encuentro y se había puesto en ventaja con un penal de Breel Embolo, un gol en contra de Miro Muheim en tiempo de descuento le impidió comenzar el torneo con una victoria.

La reacción llegó rápidamente. En la segunda fecha goleó 4 a 1 a Bosnia, con un doblete de Johan Manzambi, además de los tantos de Rubén Vargas y Granit Xhaka, mientras que cerró la fase de grupos con un triunfo 2 a 1 sobre Canadá, resultado que le permitió terminar como líder de su zona con siete puntos.

Eliminó a Argelia y sufrió hasta los penales con Colombia

En los dieciseisavos de final, el conjunto europeo mostró una de sus mejores versiones al derrotar 2 a 0 a Argelia, gracias a los goles de Breel Embolo y Dan Ndoye, para meterse entre los 16 mejores del certamen.

Ya en los octavos de final, el desafío fue mucho más exigente. Suiza igualó sin goles frente a Colombia durante los 120 minutos y terminó sellando la clasificación en la definición por penales. Allí apareció la figura del arquero Gregor Kobel, quien contuvo el remate de Juan Hernández y desató el festejo europeo.

La marca histórica que Suiza buscará romper frente a Argentina

El seleccionado helvético jugará por cuarta vez unos cuartos de final de una Copa del Mundo. Las anteriores fueron en Italia 1934, Francia 1938 y Suiza 1954, aunque nunca logró avanzar a las semifinales.

Ahora intentará romper esa barrera justamente frente a Argentina, que también llega en alza después de la heroica remontada ante Egipto y buscará seguir defendiendo el título conseguido en Qatar 2022.

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