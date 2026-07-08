8 de julio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: la tarotista que dejó sin palabras a los hinchas de Argentina con una predicción viral

La Selección tiene un compromiso más que difícil en el duro Mundial 2026. Conocé qué pasó con la previa a este cruce que se viene.

La tarotista marplatense compartió una lectura antes del partido frente a Egipto en el Mundial 2026y, tras la clasificación argentina, sus historias comenzaron a viralizarse.

La tarotista marplatense compartió una lectura antes del partido frente a Egipto en el Mundial 2026y, tras la clasificación argentina, sus historias comenzaron a viralizarse.

Por Sitio Andino Deportes

En medio de la euforia por la clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026, una inesperada protagonista comenzó a ganar notoriedad en las redes sociales. Se trata de Ivana García, una tarotista de Mar del Plata que asegura haber anticipado cómo sería la sufrida victoria de la Scaloneta frente a Egipto.

Conocida en Instagram como @santamagia_, la marplatense publicó antes del encuentro una tirada de tarot en la que sostenía que las energías favorecían al equipo de Lionel Scaloni, aunque advertía que el triunfo llegaría después de un partido complicado y con un giro inesperado.

Tras la remontada de la Albiceleste, la tarotista volvió a subir una historia en la que relacionó cada carta con distintos momentos del encuentro. Según explicó, el Cinco de Bastos representó un partido reñido; El Loco, el cambio inesperado del desarrollo; Los Enamorados, el juego colectivo; y el Dos de Bastos, el avance hacia la victoria.

El mensaje terminó con una frase que rápidamente comenzó a circular entre sus seguidores: "¡Daleeee que ganamos otra vez! ¡Te lo dijeeee!"

Qué dicen las cartas para Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026

Después de eliminar a Egipto, miles de usuarios comenzaron a preguntarle cuál será la lectura para el partido del próximo sábado frente a Suiza, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026.

Hasta el momento, Ivana García no difundió públicamente una nueva tirada de tarot, por lo que la expectativa sigue creciendo entre quienes quedaron sorprendidos por la coincidencia entre su interpretación y el desarrollo del encuentro anterior.

Por qué la historia se volvió viral en las redes sociales en el Mundial 2026

Cada vez que una predicción coincide con un resultado deportivo importante, las publicaciones suelen multiplicarse en Instagram, X y otras redes sociales. En este caso, la remontada argentina hizo que la historia de la tarotista marplatense se compartiera miles de veces entre los hinchas.

Las lecturas de tarot forman parte de creencias personales y no constituyen un método con respaldo científico para predecir acontecimientos futuros. Sin embargo, eso no impidió que muchos fanáticos ya estén esperando la próxima tirada con la ilusión de conocer qué auguran las cartas para el decisivo duelo entre Argentina y Suiza por un lugar en las semifinales del Mundial 2026.

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