La increíble marca que rompió Argentina y que nunca se había dado en 96 años de Mundiales

La Selección de fútbol de Argentina protagonizó una jornada inolvidable en el Mundial 2026 y no solo avanzó a cuartos de final tras vencer 3-2 a Egipto , sino que además logró una marca inédita en la historia del torneo que se disputa desde 1930.

En un partido que parecía perdido, el equipo de Lionel Scaloni revirtió un 0-2 en los minutos finales y terminó ganando en el tiempo reglamentario , sin necesidad de alargue, consagrando un hecho que nunca se había registrado en casi un siglo de Copas del Mundo.

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La remontada ante Egipto no fue una más. Se convirtió en la primera vez en la historia de los Mundiales que una selección logra dar vuelta un partido de eliminación directa tras estar dos goles abajo a falta de 20 minutos y gana en los 90 minutos .

El dato toma aún más dimensión al observar el historial. Según publicó el analista Gaston Trucco, en las 190 ocasiones anteriores en las que un equipo estuvo en esa situación, ninguno había conseguido revertir el resultado .

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Un caso similar cercano fue el de Países Bajos en 2014, que logró revertir un 0-1 ante México (lo ganó 2 a 1 con tanto a los 88' y 92'), pero no una desventaja de dos goles.

Otro que también tuvo al combinado neerlandés como protagonista, pero que no igual al de este martes, ocurrió en Qatar 2022, y justamente ante los dirigidos por Scaloni, por los cuartos de final. La Albiceleste se imponía 2 a 0 y los por entonces comandados por Louis van Gaal lo empataron con tantos a los 83' y a los 90+11'. Finalmente, los nuestros resultaron vencedores por la vía de los penales.

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Una hazaña que rompe todos los registros

Lo conseguido por la Selección no solo impacta a nivel mundial, sino también en su propia historia. Según la información brindada por Trucco, estos registros también se rompieron:

Es la primera vez que Argentina revierte una desventaja de dos goles en un torneo oficial , algo que no había logrado en 49 partidos previos.

, algo que no había logrado en 49 partidos previos. Es la primera vez que un campeón defensor consigue dar vuelta un 0-2 en un Mundial , un escenario que nunca se había resuelto de esa manera en 16 antecedentes.

, un escenario que nunca se había resuelto de esa manera en 16 antecedentes. Es la primera vez que una remontada de este tipo se concreta sin ir al alargue en un cruce eliminatorio.

En ese contexto, el 3-2 ante Egipto queda automáticamente entre las páginas más extraordinarias en la historia del fútbol argentino y de los Mundiales. No tanto por el rival ni la fase, sino más bien por cómo fue el desarrollo del encuentro.

La Selección Argentina rompió varias marcas en el triunfo ante Egipto. Foto: Prensa Selección Argentina

Argentina y un escenario que no se daba en dos décadas

Más allá de lo inédito del resultado, el triunfo también rompió otra racha significativa: hacía 20 años que Argentina no lograba revertir un partido de eliminación directa en un Mundial.

La última vez había sido en Alemania 2006, cuando el equipo de José Pekerman comenzó perdiendo ante México, lo empató y lo ganó 2-1 en tiempo suplementario con el recordado gol de Maxi Rodríguez.

El gol de maxi Rodríguez a México 2006

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En cambio, esta vez el escenario fue aún más extremo: la desventaja fue de dos goles y la remontada se concretó antes de los 90 minutos, sin necesidad de prórroga.

De los fantasmas recientes a una noche histórica

El arranque adverso también reactivó recuerdos negativos: Argentina no comenzaba perdiendo un partido eliminatorio en un Mundial desde Rusia 2018, cuando cayó 4-3 ante Francia.

Sin embargo, a diferencia de aquella vez, el equipo logró reaccionar y transformó un escenario crítico en una de las victorias más impactantes de su historia.

Cuándo vuelve a jugar Argentina por los cuartos de final del Mundial 2026

Con este resultado, la Selección avanzó a los cuartos de final, donde jugará el sábado 11 de julio a las 22 (hora argentina) en el Kansas City Stadium.

Su rival será Suiza, que derrotó a Colombia por la vía de los penales tras haber igualado 0 a 0 en los 120 minutos reglamentarios.