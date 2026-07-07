7 de julio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026 en vivo: partidos, resultados y goles del 7 de julio, minuto a minuto

Los dos sudamericanos que quedan en pie juegan este martes.

Los dos sudamericanos que quedan en pie juegan este martes.

Seguí el desarrollo de todos los partidos de este martes en la Copa Mundial de Fútbol de 2026, con actualizaciones al instante, resultados, goles y momentos destacados.

Por Sitio Andino Deportes

EN VIVO

El Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, continúa este martes 7 de julio. En esta cobertura en vivo encontrarás todos los partidos de hoy en la cita mundialista, con resultados actualizados, goles, momentos destacados y el seguimiento minuto a minuto de cada encuentro.

El minuto a minuto de la jornada

Día 27 del Mundial 2026: quiénes juegan este martes 7 de julio

En el cierre de los octavos de final de la Copa del Mundo, la agenda de este martes 7 de julio tendrá a la Selección Argentina como protagonista, aunque también se presentará el otro sudamericano que queda con vida en el certamen: Colombia.

El calendario de hoy inicia con los dirigidos por Lionel Scaloni, que tras pasar sobresaltos ante Cabo Verde buscarán mejorar su performance ante otro combinado africano: Egipto. El DT ya avisó que implementará cambios a fin de encontrar mayor dinamismo y explosividad, principalmente en ataque.

La Selecci&oacute;n Argentina busca el pase a cuartos de final.

La Selección Argentina busca el pase a cuartos de final.

En cuanto a los comandados por Hossam Hassan, que vienen de eliminar a Australia por penales, tiene en ofensiva su mayor poderío. Allí aparecen Emam Ashour, Omar Marmoush, Mostafa Zico y Mohamed Salah, el póker de ataque que puede generar mucho daño.

El partido, que se disputará en el estadio de Atlanta (Estados Unidos), iniciará a las 13 (hora argentina) y contará con el arbitraje del francés Francois Letexier.

Más tarde, a las 17 (hora argentina), el otro seleccionado de la Conmebol que aún queda con vida en la competencia, Colombia, se enfrentará a Suiza. Quien gane se medirá con el que triunfe en el duelo entre Argentina y Egipto.

Colombia viene de derrotar a Ghana en 16avos.

Colombia viene de derrotar a Ghana en 16avos.

Los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo han protagonizado un Mundial de menor a mayor, y han desplegado muy buen fútbol en las cuatro presentaciones previas. En 16avos eliminó a Ghana, en un duro encuentro en el que se puso en ventaja rápido y después aguantó de buena manera.

En tanto que el combinado europeo no sufrió mucho para eliminar a Argelia en la fase previa y también ha tenido una correctísima participación en el certamen. Promesa de partidazo en el estadio de Vancouver, Canadá.

El cronograma completo de este martes 7 de julio en el Mundial 2026:

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