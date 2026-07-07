Mundial 2026 en vivo: partidos, resultados y goles del 7 de julio, minuto a minuto

Día 27 del Mundial 2026: quiénes juegan este martes 7 de julio

En el cierre de los octavos de final de la Copa del Mundo, la agenda de este martes 7 de julio tendrá a la Selección Argentina como protagonista, aunque también se presentará el otro sudamericano que queda con vida en el certamen: Colombia.

El calendario de hoy inicia con los dirigidos por Lionel Scaloni, que tras pasar sobresaltos ante Cabo Verde buscarán mejorar su performance ante otro combinado africano: Egipto. El DT ya avisó que implementará cambios a fin de encontrar mayor dinamismo y explosividad, principalmente en ataque.

La Selección Argentina busca el pase a cuartos de final.

En cuanto a los comandados por Hossam Hassan, que vienen de eliminar a Australia por penales, tiene en ofensiva su mayor poderío. Allí aparecen Emam Ashour, Omar Marmoush, Mostafa Zico y Mohamed Salah, el póker de ataque que puede generar mucho daño.

El partido, que se disputará en el estadio de Atlanta (Estados Unidos), iniciará a las 13 (hora argentina) y contará con el arbitraje del francés Francois Letexier.

Más tarde, a las 17 (hora argentina), el otro seleccionado de la Conmebol que aún queda con vida en la competencia, Colombia, se enfrentará a Suiza. Quien gane se medirá con el que triunfe en el duelo entre Argentina y Egipto.

Colombia viene de derrotar a Ghana en 16avos.

Los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo han protagonizado un Mundial de menor a mayor, y han desplegado muy buen fútbol en las cuatro presentaciones previas. En 16avos eliminó a Ghana, en un duro encuentro en el que se puso en ventaja rápido y después aguantó de buena manera.

En tanto que el combinado europeo no sufrió mucho para eliminar a Argelia en la fase previa y también ha tenido una correctísima participación en el certamen. Promesa de partidazo en el estadio de Vancouver, Canadá.

El cronograma completo de este martes 7 de julio en el Mundial 2026: