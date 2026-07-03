Argentina vs Cabo Verde por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La Selección argentina buscará este viernes dar un nuevo paso hacia la defensa del título cuando enfrente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026.

La Selección argentina buscará este viernes dar un nuevo paso hacia la defensa del título cuando enfrente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 . El equipo de Lionel Scaloni parte como favorito, aunque tendrá enfrente a una de las grandes sorpresas del torneo.

El encuentro se disputará este viernes 3 de julio , desde las 19 (hora de Argentina) , en el Hard Rock Stadium de Miami . El árbitro será el canadiense Drew Fischer .

La transmisión estará a cargo de TV Pública , Telefe , TyC Sports , DSports , Disney+ Premium , Paramount+ y DAZN .

La Selección argentina llega con puntaje ideal tras una sólida fase de grupos. Los dirigidos por Lionel Scaloni derrotaron 3-0 a Argelia , 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania , mostrando un funcionamiento colectivo que ilusiona con repetir el título conseguido en Qatar.

El único interrogante pasa por la producción de los delanteros. Lionel Messi convirtió seis de los ocho goles del equipo en el torneo, mientras que los otros dos llegaron a través de Lautaro Martínez, de penal, y un tiro libre de Giovani Lo Celso.

Cabo Verde, la gran revelación del Mundial 2026

El seleccionado africano disputa su primer Mundial y sorprendió al clasificarse invicto a los 16avos de final. Empató 0-0 con España, 0-0 con Arabia Saudita y 2-2 frente a Uruguay, consolidándose como una de las grandes revelaciones del certamen.

Su principal figura es el experimentado arquero Vózinha, de destacadas actuaciones durante la fase de grupos, acompañado por futbolistas de experiencia como Ryan Mendes y Garry Rodrigues.

El ganador de este encuentro enfrentará en octavos de final al vencedor del cruce entre Australia y Egipto.

Las probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Cabo Verde: Vózinha; Steven Moreira, Diney Borges, Roberto Lopes, Sidny Cabral; Kevin Lenini, Jamiro Montero; Ryan Mendes, Talmo Arcanjo, Garry Rodrigues; Livramento. DT: Bubista.

La síntesis

Los resultados