Mundial 2026 en vivo: partidos, resultados y goles del 3 de julio, minuto a minuto

Día 22 del Mundial 2026: quiénes juegan este viernes 3 de julio

La Copa del Mundo 2026 continúa este viernes 3 de julio con la sexta y última jornada de los 16avos de final, una fecha que promete cruces imperdibles. Entre ellos, la selección argentina buscará imponer su favoritismo frente a la sorprendente Cabo Verde, mientras que Colombia intentará sellar su clasificación a los octavos de final ante Ghana.

La actividad comenzará a las 15 (hora argentina), cuando Australia y Egipto se enfrenten en el Estadio de Dallas, en Estados Unidos.

El duelo reúne a dos selecciones que llegan con campañas muy similares. Los Faraones finalizaron segundos del Grupo G tras empatar con Bélgica, vencer a Nueva Zelanda e igualar frente a Irán.

Por su parte, el conjunto oceánico terminó en la segunda posición del Grupo D, luego de derrotar a Turquía, caer ante Estados Unidos y empatar con Paraguay.

El ganador de este cruce se enfrentará en los octavos de final al vencedor del partido estelar de la jornada entre Argentina y Cabo Verde.

Con Messi a la cabeza, Argentina jugará con precaución ante Cabo Verde. Foto: FIFA

Ese encuentro se disputará desde las 19 (hora argentina) en el Estadio de Miami.

La Albiceleste llega como una de las grandes favoritas al título tras completar una fase de grupos perfecta. El equipo dirigido por Lionel Scaloni venció a Argelia, Austria y Jordania para finalizar como líder del Grupo J con puntaje ideal, impulsado además por un Lionel Messi que atraviesa un gran momento y continúa ampliando su legado en la historia de los Mundiales.

Del otro lado estará Cabo Verde, una de las grandes revelaciones del torneo. El conjunto africano avanzó a los 16avos de final luego de sumar tres valiosos empates frente a España, Uruguay y Arabia Saudita, resultados que le permitieron finalizar segundo del Grupo H con tres puntos.

La jornada se cerrará a las 22.30 (hora argentina) con el duelo entre Colombia y Ghana en el Estadio de Kansas City.

El seleccionado dirigido por Néstor Lorenzo llega invicto tras vencer a Uzbekistán y República Democrática del Congo, además de empatar sin goles frente a Portugal, resultados que le permitieron finalizar como líder del Grupo K con siete puntos.

Enfrente estará Ghana, que tuvo una fase de grupos de mayor a menor. Las Estrellas Negras debutaron con una victoria por la mínima ante Panamá, luego igualaron sin goles con Inglaterra y cerraron con una derrota por 2 a 1 frente a Croacia. Aun así, lograron avanzar como uno de los mejores terceros con cuatro unidades.

El ganador de este encuentro se medirá en los octavos de final con el vencedor del cruce entre Argelia y Suiza. Ese partido está programado para el 7 de julio, desde las 17 (hora argentina).

El cronograma completo de este viernes 3 de julio en el Mundial 2026: