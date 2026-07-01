Mundial 2026: cuál es la premonición de Maradona que reventó los sentimientos de los futboleros

Una vieja declaración de Diego Maradona volvió a cobrar protagonismo en plena disputa del Mundial 2026.

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Por Sitio Andino Deportes







"Los americanos quisieron hacer cuatro tiempos de 25 minutos cada uno por la publicidad. Cien minutos teníamos que jugar". La frase la pronunció Diego Armando Maradona hace ocho años, cuando la FIFA confirmó que el Mundial 2026 sería organizado por Estados Unidos, México y Canadá. En aquel momento fue una crítica más del Diez al rumbo que tomaba el fútbol, pero con la Copa del Mundo ya en marcha volvió a viralizarse con fuerza.

El motivo está relacionado con una de las principales novedades del torneo. La FIFA implementó dos pausas obligatorias de hidratación en todos los partidos, una en cada tiempo y sin depender de las condiciones climáticas. Esa decisión despertó críticas entre hinchas, entrenadores y exfutbolistas, que rápidamente recordaron aquellas palabras de Maradona.

Qué dijo Maradona cuando se anunció el Mundial 2026 En 2018, el campeón del mundo fue consultado por Víctor Hugo Morales sobre la elección de las sedes para la Copa del Mundo y dejó una opinión muy crítica. "No me gusta. No hay pasión. Los canadienses serán buenos esquiadores y todo lo que quieran", expresó al referirse a la organización compartida entre los tres países de Norteamérica.

Sin embargo, la frase que quedó marcada fue la relacionada con el negocio alrededor del fútbol. "Los americanos quisieron hacer cuatro tiempos de 25 minutos cada uno por la publicidad. Cien minutos teníamos que jugar", lanzó Maradona, dejando en evidencia su preocupación por la creciente influencia de los intereses comerciales en el deporte.

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Diego Armando Maradona opinando sobre el Mundial 2026 en el año 2018 junto a Víctor Hugo.



"Los americanos quisieron hacer 4 tiempos de 25' para meternos publicidad". pic.twitter.com/Tcs9HdKjYC — Expe (@Expefutbol) June 29, 2026 Por qué la frase volvió a hacerse viral Aunque el formato de cuatro tiempos nunca llegó a implementarse, muchos usuarios encontraron una similitud entre aquella crítica y las pausas obligatorias de hidratación que hoy forman parte del Mundial 2026. Para un sector de los hinchas, esas interrupciones cortan el ritmo natural del juego y acercan los partidos a una estructura con más cortes, algo que el propio Maradona había cuestionado años atrás. Las redes sociales hicieron el resto. El video de aquella entrevista comenzó a compartirse nuevamente acompañado por comentarios como "Maradona la vio antes" o "Otra vez tenía razón", reabriendo un debate que atraviesa toda la Copa del Mundo: hasta dónde pueden llegar los cambios en el fútbol sin alterar la esencia del juego.