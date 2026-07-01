1 de julio de 2026
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Sitio Andino
Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: cuál es la premonición de Maradona que reventó los sentimientos de los futboleros

Diego Maradona quedó en el centro de la escena por unos recordados dichos acerca del actual Mundial 2026. Repasá lo sucedido.

Una vieja declaración de Diego Maradona volvió a cobrar protagonismo en plena disputa del Mundial 2026.

Una vieja declaración de Diego Maradona volvió a cobrar protagonismo en plena disputa del Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

"Los americanos quisieron hacer cuatro tiempos de 25 minutos cada uno por la publicidad. Cien minutos teníamos que jugar". La frase la pronunció Diego Armando Maradona hace ocho años, cuando la FIFA confirmó que el Mundial 2026 sería organizado por Estados Unidos, México y Canadá. En aquel momento fue una crítica más del Diez al rumbo que tomaba el fútbol, pero con la Copa del Mundo ya en marcha volvió a viralizarse con fuerza.

El motivo está relacionado con una de las principales novedades del torneo. La FIFA implementó dos pausas obligatorias de hidratación en todos los partidos, una en cada tiempo y sin depender de las condiciones climáticas. Esa decisión despertó críticas entre hinchas, entrenadores y exfutbolistas, que rápidamente recordaron aquellas palabras de Maradona.

Sin embargo, la frase que quedó marcada fue la relacionada con el negocio alrededor del fútbol. "Los americanos quisieron hacer cuatro tiempos de 25 minutos cada uno por la publicidad. Cien minutos teníamos que jugar", lanzó Maradona, dejando en evidencia su preocupación por la creciente influencia de los intereses comerciales en el deporte.

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Por qué la frase volvió a hacerse viral

Aunque el formato de cuatro tiempos nunca llegó a implementarse, muchos usuarios encontraron una similitud entre aquella crítica y las pausas obligatorias de hidratación que hoy forman parte del Mundial 2026. Para un sector de los hinchas, esas interrupciones cortan el ritmo natural del juego y acercan los partidos a una estructura con más cortes, algo que el propio Maradona había cuestionado años atrás.

Las redes sociales hicieron el resto. El video de aquella entrevista comenzó a compartirse nuevamente acompañado por comentarios como "Maradona la vio antes" o "Otra vez tenía razón", reabriendo un debate que atraviesa toda la Copa del Mundo: hasta dónde pueden llegar los cambios en el fútbol sin alterar la esencia del juego.

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