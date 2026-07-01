1 de julio de 2026
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Día del Arquitecto en Argentina: por qué se celebra hoy, 1 de julio

Cada 1 de julio se celebra en Argentina el Día del Arquitecto. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Día del Arquitecto en Argentina: por qué se celebra hoy, 1 de julio
Día del Arquitecto en Argentina: por qué se celebra hoy, 1 de julio
Por Sitio Andino Sociedad

Cada 1 de julio se celebra en Argentina el Día del Arquitecto, una fecha destinada a reconocer la labor de los profesionales que, a través del diseño y la planificación, contribuyen al desarrollo de nuestras ciudades y a la mejora de la calidad de vida de las personas.

La efeméride fue instituida en 1996 por la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA), que adoptó esta fecha en consonancia con la celebración internacional.

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Hoy es el Día del Arquitecto en Argentina

Hoy es el Día del Arquitecto en Argentina

¿Por qué se celebra el 1 de julio?

La elección de esta fecha se remonta a 1985, cuando la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), organización reconocida por la UNESCO, estableció el 1 de julio como día de celebración en homenaje a su propia fundación, ocurrida el 1 de julio de 1949.

Años más tarde, FADEA decidió mantener esa fecha para conmemorar el Día del Arquitecto en Argentina, fortaleciendo el vínculo con la comunidad internacional de la arquitectura.

El rol de FADEA

La Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA) reúne a las entidades profesionales del país con el propósito de representar y defender los intereses del sector, promover la actualización profesional y fomentar el desarrollo de la investigación, la cultura y la arquitectura.

Además, impulsa la organización de congresos, jornadas de capacitación y la difusión de conocimientos vinculados a la disciplina.

¿Qué es la arquitectura?

La arquitectura es la disciplina que combina arte, técnica y conocimiento para proyectar, diseñar, construir y restaurar edificios y espacios destinados a satisfacer las necesidades de las personas. Su objetivo no solo es crear entornos funcionales y seguros, sino también mejorar la calidad de vida, preservar el patrimonio y contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades.

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 1 de julio, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

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