La ola polar obligó a suspender las clases de este miércoles en varias zonas de Mendoza: conocé cuáles son

La Dirección General de Escuelas (DGE) s uspendió las clases presenciales para el turno mañana de este miércoles 1 de julio en distintos departamentos y localidades de Mendoza debido a las condiciones meteorológicas adversas que afectan a gran parte de la provincia.

La decisión fue adoptada tras las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, que advirtió sobre la presencia de nevadas, lluvias, fuertes vientos, temperaturas bajo cero e intransitabilidad en los caminos de acceso a los establecimientos educativos.

La medida alcanza a las escuelas de todos los niveles y modalidades de los departamentos de Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael, General Alvear y Malargüe, además de las localidades de Potrerillos, en Luján de Cuyo, y Uspallata, en Las Heras.

Desde la DGE informaron que, pese a la suspensión de la presencialidad, las actividades escolares deberán continuar de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza , con el objetivo de garantizar la continuidad pedagógica de los estudiantes.

En tanto, en el resto de la provincia el servicio educativo se desarrollará con normalidad, ya que las condiciones climáticas permiten el normal funcionamiento de las escuelas. Las autoridades recomendaron a la comunidad mantenerse informada a través de los canales oficiales ante posibles actualizaciones sobre la situación meteorológica.

Alerta naranja por nevadas en Mendoza

Julio comenzará con un frente frío que obligará a los mendocinos a reforzar el abrigo diario. Según alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles rige alerta naranja por nevadas en algunas zonas de la provincia de Mendoza.

De acuerdo al SMN, parte del sur mendocino y el Valle de Uco este miércoles estarán bajo alerta naranja por nevadas. En el caso de San Rafael y General Alvear también será por viento. En cambio, en el Norte y Este provincial rige alerta amarilla por fuertes ráfagas y nieve.