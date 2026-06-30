1 de julio de 2026
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Nieve

Alerta naranja por nevadas en Mendoza: qué zonas serán las más afectadas este miércoles

Julio comenzará con un fuerte descenso de la temperatura y condiciones invernales extremas. Conocé qué zonas se verán perjudicadas.

Alerta naranja por nevadas en Mendoza: qué zonas serán las más afectadas este miércoles

Alerta naranja por nevadas en Mendoza: qué zonas serán las más afectadas este miércoles

Foto: Vialidad Nacional
Por Sitio Andino Sociedad

Julio comenzará con un frente frío que obligará a los mendocinos a reforzar el abrigo diario. Según alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles rige alerta naranja por nevadas en algunas zonas de la provincia de Mendoza.

De acuerdo al SMN, parte del sur mendocino y el Valle de Uco este miércoles estarán bajo alerta naranja por nevadas. En el caso de San Rafael y General Alvear también será por viento. En cambio, en el Norte y Este provincial rige alerta amarilla por fuertes ráfagas y nieve.

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El SMN advirtió que los valores de nieve acumulada podrían rondan entre 5 y 10 centímetros, pero pueden ser superados, mientras que en las zonas bajas, las precipitaciones pueden ser en forma de lluvia o nevadas. A su vez, las temperaturas máximas serán de 2°C a 0°C, y las mínimas de 2°C a 3°C bajo cero en algunos departamentos.

En lo que respecta a la capital mendocina, este miércoles se espera una máxima de 3°C y una mínima de 0°C. Además, en la mañana se esperan lluvias y posibles nevadas, mientras que en la tarde y noche podría continuar la caída de nieve.

Recomendaciones para quienes viven en zonas cordilleranas

Para los habitantes de las localidades de Alta Montaña, Defensa Civil recomienda prepararse con anticipación ante la persistencia de las bajas temperaturas y las posibles nevadas. Entre las medidas preventivas se encuentra:

  • Abastecerse de leña o combustible suficiente para mantener la calefacción del hogar,
  • Almacenar agua potable,
  • Alimentos no perecederos y
  • Contar con un botiquín de primeros auxilios y los medicamentos necesarios, especialmente en hogares donde viven personas con enfermedades crónicas.

Asimismo, se aconseja que las mujeres embarazadas con fecha probable de parto cercana planifiquen con anticipación un eventual traslado al domicilio de un familiar o a un lugar donde puedan acceder rápidamente a atención médica.

Las autoridades también recomiendan retirar la nieve acumulada en techos y otros sectores que puedan representar un riesgo, verificar el estado de la ropa de abrigo y disponer de linternas, radio AM/FM a pilas, velas, fósforos y baterías de repuesto para afrontar posibles interrupciones del suministro eléctrico.

Como medida adicional, se aconseja contar con sal gruesa o arena para mejorar la adherencia en accesos congelados y mantener una red de comunicación con vecinos para brindar asistencia o dar aviso ante cualquier emergencia.

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