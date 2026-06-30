30 de junio de 2026
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Malargüe

Malargüe volvió a ser la ciudad más fría de la Argentina: cuánto marcó el termómetro

El Servicio Meteorológico Nacional ubicó nuevamente a este departamento entre los registros más bajos del país.

El frío podría estar acompañado a partir del miércoles con nevadas en Malargüe.

El frío podría estar acompañado a partir del miércoles con nevadas en Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

Malargüe volvió a ubicarse este martes como la ciudad más fría del territorio continental argentino, según el ranking elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional. Durante las primeras horas de la jornada registró una temperatura de -6,1°(seis grados una decima bajo cero), y una sensación térmica de -8,8°(ocho grados ocho décimas bajo cero).

Una vez más, el departamento de Malargüe encabeza el listado nacional de temperaturas mínimas extremas elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), consolidando su histórica condición de una de las regiones más frías del país durante la temporada invernal.

De acuerdo con el último reporte emitido por el organismo durante la mañana de este martes, la ciudad registra a las 9 de la mañana una temperatura de -6,1°(seis grados una decima bajo cero), mientras que la sensación térmica descendió hasta los -8,8°(ocho grados ocho décimas bajo cero), producto de las condiciones atmosféricas y el efecto del viento. En segundo lugar dentro del ranking nacional se ubicó la localidad sanjuanina de San José de Jachal con -5,8° (cinco grados ocho décimas bajo cero). El pronóstico indica que durante el resto del día la temperatura máxima podría alcanzar los 9°, bajo condiciones de cielo parcialmente nublado.

Llegaría la nieve al llano de Malargüe

Sin embargo, el escenario meteorológico comenzaría a modificarse desde las primeras horas del miércoles. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa probables nevadas que podrían iniciarse durante la madrugada y extenderse sobre buena parte del departamento, generando una marcada reducción de la amplitud térmica.

Para mañana se esperan temperaturas mínimas que oscilarían entre los 0° y los -3° (tres grados bajo cero), mientras que las máximas difícilmente superen los 4°.

Además, las precipitaciones podrían presentarse en forma de nieve, lluvia y aguanieve, alcanzando sectores cordilleranos y también zonas del llano. El fenómeno podría extenderse hacia áreas limítrofes con San Rafael, especialmente en El Sosneado. Las nevadas afectarían un amplio cuadrante de la alta montaña de Mendoza, desde los límites con Neuquén hasta el norte con la provincia de San Juan.

Ante este panorama, recomiendan extremar precauciones al circular por calles y rutas debido a la posible formación de hielo sobre la calzada.

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