1 de julio de 2026
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Administración Nacional de la Seguridad Social

ANSES: conocé el calendario de pagos completo para julio 2026

ANSES continúa con el calendario de pagos de julio 2026. Consultá aquí las fechas y enterate cuándo cobrás tu beneficio.

ANSES: conocé el calendario de pagos completo para julio 2026

ANSES: conocé el calendario de pagos completo para julio 2026

 Por Juan Pablo Strappazzon

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer el calendario de pagos completo correspondiente a julio de 2026, que detalla las fechas y beneficiarios que cobrarán sus haberes según la terminación del DNI, disponible en sus medios oficiales.

Anses
ANSES cuándo cobro: calendario de pagos completo para el mes de julio

ANSES cuándo cobro: calendario de pagos completo para el mes de julio

Fechas de cobro ANSES julio 2026: consultá el calendario completo

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • Documentos terminados en 0 y 1: 8 de julio
  • Documentos terminados en 2: 13 de julio
  • Documentos terminados en 3: 14 de julio
  • Documentos terminados en 4: 15 de julio
  • Documentos terminados en 5: 16 de julio
  • Documentos terminados en 6: 17 de julio
  • Documentos terminados en 7: 20 de julio
  • Documentos terminados en 8: 21 de julio
  • Documentos terminados en 9: 22 de julio

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • Documentos terminados en 0 y 1: 23 de julio
  • Documentos terminados en 2 y 3: 24 de julio
  • Documentos terminados en 4 y 5: 27 de julio
  • Documentos terminados en 6 y 7: 28 de julio
  • Documentos terminados en 8 y 9: 29 de julio

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • Documentos terminados en 0 y 1: 8 de julio
  • Documentos terminados en 2: 13 de julio
  • Documentos terminados en 3: 14 de julio
  • Documentos terminados en 4: 15 de julio
  • Documentos terminados en 5: 16 de julio
  • Documentos terminados en 6: 17 de julio
  • Documentos terminados en 7: 20 de julio
  • Documentos terminados en 8: 21 de julio
  • Documentos terminados en 9: 22 de julio

Asignación por Embarazo

  • Documentos terminados en 0: 13 de julio
  • Documentos terminados en 1: 14 de julio
  • Documentos terminados en 2: 15 de julio
  • Documentos terminados en 3: 16 de julio
  • Documentos terminados en 4: 17 de julio
  • Documentos terminados en 5: 20 de julio
  • Documentos terminados en 6: 21 de julio
  • Documentos terminados en 7: 22 de julio
  • Documentos terminados en 8: 23 de julio
  • Documentos terminados en 9: 24 de julio

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

  • Documentos terminados en 0 y 1: 14 de julio
  • Documentos terminados en 2 y 3: 15 de julio
  • Documentos terminados en 4 y 5: 16 de julio
  • Documentos terminados en 6 y 7: 17 de julio
  • Documentos terminados en 8 y 9: 20 de julio

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Primera quincena: todos los documentos desde el lunes 13 de julio al 11 de agosto de 2026
  • Segunda quincena: todos los documentos desde el jueves 23 de julio al 11 de agosto de 2026

Pensiones No Contributivas

  • Documentos terminados en 0, 1, 2, 3: 8 de julio
  • Documentos terminados en 4 y 5: 13 de julio
  • Documentos terminados en 6 y 7: 14 de julio
  • Documentos terminados en 8 y 9: 15 de julio

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: 8 de julio al 11 de agosto

Desempleo Plan 1

  • Documentos terminados en 0 y 1: 22 de julio
  • Documentos terminados en 2 y 3: 23 de julio
  • Documentos terminados en 4 y 5: 24 de julio
  • Documentos terminados en 6 y 7: 27 de julio
  • Documentos terminados en 8 y 9: 28 de julio

Desempleo Plan 2

  • Junio: todas las terminaciones de documento desde el jueves 30 de julio al 8 de agosto.

Quienes deseen conocer las últimas novedades pueden ingresar a “Mi ANSES” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.

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