La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este martes 30 de junio. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.
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ANSES: así es el calendario de pagos de hoy, según el DNI
ANSES: quiénes cobran este martes 30 de junio de 2026
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
Junio - Primera quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 8 de julio de 2026.
Junio - Segunda quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 8 de julio de 2026.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Desde el 8 de junio hasta el 8 de julio de 2026, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.
calendario, Anses
ANSES cuándo cobro: calendario de pagos completo para el mes de junio
Fechas de cobro ANSES junio 2026: consultá el calendario completo
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
Documentos terminados en 0: 8 de junio
Documentos terminados en 1: 9 de junio
Documentos terminados en 2: 10 de junio
Documentos terminados en 3: 11 de junio
Documentos terminados en 4: 12 de junio
Documentos terminados en 5: 16 de junio
Documentos terminados en 6: 17 de junio
Documentos terminados en 7: 18 de junio
Documentos terminados en 8: 19 de junio
Documentos terminados en 9: 22 de junio
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
Documentos terminados en 0 y 1: 23 de junio
Documentos terminados en 2 y 3: 24 de junio
Documentos terminados en 4 y 5: 25 de junio
Documentos terminados en 6 y 7: 26 de junio
Documentos terminados en 8 y 9: 29 de junio
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
Documentos terminados en 0: 8 de junio
Documentos terminados en 1: 9 de junio
Documentos terminados en 2: 10 de junio
Documentos terminados en 3: 11 de junio
Documentos terminados en 4: 12 de junio
Documentos terminados en 5: 16 de junio
Documentos terminados en 6: 17 de junio
Documentos terminados en 7: 18 de junio
Documentos terminados en 8: 19 de junio
Documentos terminados en 9: 22 de junio
Asignación por Embarazo
Documentos terminados en 0: 10 de junio
Documentos terminados en 1: 11 de junio
Documentos terminados en 2: 12 de junio
Documentos terminados en 3: 16 de junio
Documentos terminados en 4: 17 de junio
Documentos terminados en 5: 18 de junio
Documentos terminados en 6: 19 de junio
Documentos terminados en 7: 22 de junio
Documentos terminados en 8: 23 de junio
Documentos terminados en 9: 24 de junio
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
Documentos terminados en 0 y 1: 10 de junio
Documentos terminados en 2 y 3: 11 de junio
Documentos terminados en 4 y 5: 12 de junio
Documentos terminados en 6 y 7: 16 de junio
Documentos terminados en 8 y 9: 17 de junio
La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI
Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
Primera quincena: todos los documentos desde el martes 9 de junio al 8 de julio de 2026
Segunda quincena: todos los documentos desde el lunes 22 de junio al 8 de julio de 2026
Pensiones No Contributivas
Documentos terminados en 0 y 1: 8 de junio
Documentos terminados en 2 y 3: 9 de junio
Documentos terminados en 4 y 5: 10 de junio
Documentos terminados en 6 y 7: 11 de junio
Documentos terminados en 8 y 9: 12 de junio
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Todas las terminaciones de documento: 8 de junio al 8 de julio
Desempleo Plan 1
Documentos terminados en 0 y 1: 19 de junio
Documentos terminados en 2 y 3: 22 de junio
Documentos terminados en 4 y 5: 23 de junio
Documentos terminados en 6 y 7: 24 de junio
Documentos terminados en 8 y 9: 25 de junio
Desempleo Plan 2
Mayo: todas las terminaciones de documento desde el miércoles 3 de junio al 10 de este mismo mes.