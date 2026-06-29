Las Heras: nuevos detalles del terrible caso de violencia de género con dos baleados

Spinoza fue imputado este lunes por la fiscal de homicidios Claudia Ríos.

El hombre que el domingo en la madrugada golpeó salvajemente a su pareja y luego baleó a dos vecinos en Las Heras , sufrió una grave lesión en uno de sus ojos y perdió la visión , como consecuencia de la paliza que le dieron las personas que defendían a la mujer de la golpiza.

El dramático episodio de violencia de género ocurrió en el barrio 30 de octubre de Las Heras y terminó con una mujer golpeada y dos vecinos baleados, uno de ellos, identificado como Mauricio Rodríguez, internado en gravísimo estado de salud como consecuencia de haber recibido varios impactos de bala.

El agresor se entregó horas después y este lunes fue imputado por la fiscal Claudia Ríos. La acusación fue por lesiones leves, amenazas y daños, todo en contexto de violencia de género, en concurso real con homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa (en dos hechos).

El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo. Según la reconstrucción inicial, el agresor comenzó a golpear a su pareja hasta arrojarla hacia una acequia, situación que provocó la intervención de vecinos de la zona, mientras la víctima intentaba ocultarse en su casa.

Allí se originó una pelea en la que Spinoza abandonó el lugar en un momento para luego regresar con un arma de fuego. De esta forma, disparó varias veces contra viviendas y vecinos, hiriendo a dos hombres.

Quien se llevó la peor parte fue Mauricio Gutiérrez (53), quien recibió varios impactos de bala y hoy está internado en terapia intensiva.

Ahora bien, cuando Spinoza se entregó (por las heridas que había sufrido), la justicia ordenó allanar su casa, donde encontraron armamento de guerra. Y luego la policía también requisó la casa de su padre, donde encontraron una planta de marihuana.

Ante esto, ahora la justicia iniciará otras causas paralelas para investigar estos delitos.