29 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Las Heras

Las Heras: nuevos detalles del terrible caso de violencia de género con dos baleados

El hombre que agredió a su novia y baleó a dos vecinos en un caso de violencia de género en Las Heras sufrió una grave lesión al ser golpeado por los vecinos.

Spinoza fue imputado este lunes por la fiscal de homicidios Claudia Ríos.&nbsp;

Spinoza fue imputado este lunes por la fiscal de homicidios Claudia Ríos. 

 Por Pablo Segura

El hombre que el domingo en la madrugada golpeó salvajemente a su pareja y luego baleó a dos vecinos en Las Heras, sufrió una grave lesión en uno de sus ojos y perdió la visión, como consecuencia de la paliza que le dieron las personas que defendían a la mujer de la golpiza.

El agresor se entregó horas después y este lunes fue imputado por la fiscal Claudia Ríos. La acusación fue por lesiones leves, amenazas y daños, todo en contexto de violencia de género, en concurso real con homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa (en dos hechos).

Nuevos detalles del brutal hecho de violencia de género en Las Heras

El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo. Según la reconstrucción inicial, el agresor comenzó a golpear a su pareja hasta arrojarla hacia una acequia, situación que provocó la intervención de vecinos de la zona, mientras la víctima intentaba ocultarse en su casa.

Allí se originó una pelea en la que Spinoza abandonó el lugar en un momento para luego regresar con un arma de fuego. De esta forma, disparó varias veces contra viviendas y vecinos, hiriendo a dos hombres.

Quien se llevó la peor parte fue Mauricio Gutiérrez (53), quien recibió varios impactos de bala y hoy está internado en terapia intensiva.

Ahora bien, cuando Spinoza se entregó (por las heridas que había sufrido), la justicia ordenó allanar su casa, donde encontraron armamento de guerra. Y luego la policía también requisó la casa de su padre, donde encontraron una planta de marihuana.

Ante esto, ahora la justicia iniciará otras causas paralelas para investigar estos delitos.

Temas
Seguí leyendo

Brutal ataque en Las Heras: golpeó a su pareja y luego baleó a dos vecinos

Dos excursionistas se desorientaron en el Cerro Gateado y debieron ser rescatados

Quedó lesionado en una zona de difícil acceso y un equipo de rescate logró evacuarlo

Conmoción en Las Heras: una pareja fue rescatada inconsciente de su vivienda

Adoptá Amor: la propuesta para encontrarle familia a perros y gatos rescatados

Millonaria condena a una comuna por un accidente ocurrido por Viento Zonda

Atención monotributistas: cómo evitar que vuelvan a cobrarte la Tasa de Comercio

La oportunidad para comercios y emprendedores que buscan hacer crecer sus proyectos

Lee además
Full Invierno en Las Heras.  

Juegos, espectáculos y diversión gratis: el plan de Las Heras para las vacaciones
La víctima circulaba a bordo de un Ford Escort y perdió el control del vehículo.

Perdió el control del auto y murió tras un brutal impacto en Las Heras
LO QUE SE LEE AHORA
La situación fue advertida por las autoridades de la escuela

Momentos de tensión en una escuela por un estudiante atrapado entre dos paredes

Las Más Leídas

Ola polar en Mendoza: ¿cuándo nevará en el llano y qué día será el más frío de la semana?.

Ola polar en Mendoza: ¿cuándo nevará en el llano y qué día será el más frío de la semana?

Terrible incendio en el café El Forastero, en el ingreso a Uspallata. 

Pérdidas totales: se incendió un conocido café de Uspallata

Auditorio Ángel Bustelo: una reconocida empresaria se hará cargo de la gastronomía del lugar.

Una conocida empresaria manejará la gastronomía del Ángel Bustelo

29 de junio: Día del Camarógrafo en Argentina

La cámara nunca dejó de grabar: la conmovedora historia detrás del Día del Camarógrafo Argentino

Dramático caso de violencia de género en Las Heras. 

Brutal ataque en Las Heras: golpeó a su pareja y luego baleó a dos vecinos