26 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Las Heras

Las Heras promueve la adopción responsable y el cuidado de animales

Los vecinos de Las Heras podrán conocer perros y gatos en adopción, recibir asesoramiento y colaborar con donaciones para animales rescatados.

Las Heras promueve la adopción responsable.

Las Heras promueve la adopción responsable.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Las Heras, a través del Sistema Integral Municipal de Bienestar Animal (SIMBA), puso en marcha una nueva propuesta destinada a promover el bienestar animal, la adopción responsable y la participación comunitaria.

La iniciativa se desarrolla todos los sábados de junio en el Parque de la Familia e incluye dos actividades complementarias: Adoptá Amor, una jornada de adopción y tenencia responsable realizada junto a la asociación MOPROA, y Huellitas en Movimiento, una caminata recreativa para compartir junto a animales de compañía.

image

Adopción responsable y vacunación antirrábica

En el espacio de adopción, los vecinos podrán conocer perros y gatos que buscan una familia y recibir asesoramiento sobre cuidados y tenencia responsable.

Además, habrá un stand de vacunación antirrábica y se recibirán donaciones de alimentos, mantas, cuchas, juguetes y elementos de abrigo destinados a animales rescatados.

La propuesta busca generar conciencia sobre la importancia de adoptar de manera responsable y acompañar a las organizaciones que trabajan en el cuidado de animales en situación de vulnerabilidad.

image

Caminata recreativa con tu mascota

Por su parte, Huellitas en Movimiento se suma al programa Bienestar en Movimiento con el objetivo de fomentar hábitos saludables y fortalecer el vínculo entre las personas y sus animales de compañía.

La actividad consiste en una caminata recreativa al aire libre, pensada como un espacio de encuentro, disfrute y participación comunitaria. Las actividades se realizarán en el Parque de la Familia todos los sábados de junio. La caminata será de 11 a 12, mientras que la jornada de adopción se extenderá de 11 a 13.

Desde SIMBA destacaron que estas acciones buscan seguir generando espacios de concientización y compromiso con el bienestar animal en el departamento.

Temas
Seguí leyendo

Atención monotributistas: cómo evitar que vuelvan a cobrarte la Tasa de Comercio

La oportunidad para comercios y emprendedores que buscan hacer crecer sus proyectos

Se quedó dormido al volante y chocó contra un poste de luz

De las aulas al trabajo: alumnos de gastronomía enfrentarán su evaluación final

Subas inesperadas en el monotributo generan malestar entre contribuyentes de Las Heras

Dónde comer con descuento en Las Heras durante la campaña mundialista

Estuvo seis meses prófugo y ahora quedó detenido por un homicidio

Un policía perdió el control de su vehículo en Las Heras y una menor sufrió lesiones

Lee además
Hallaron a una pareja inconsciente en su casa de Las Heras: ambos están en terapia intensiva

Conmoción en Las Heras: una pareja fue rescatada inconsciente de su vivienda
El Viento Zonda ocurrió el 23 de octubre del 2023. 

Millonaria condena a una comuna por un accidente ocurrido por Viento Zonda
LO QUE SE LEE AHORA
Rescate en Río Malargüe (Foto gentileza).

Milagroso rescate de personas tras caer con el auto al Río Malargüe

Las Más Leídas

Una cadena de supermercados cierra dos sucursales en Mendoza y reordena su estrategia comercial

Una cadena de supermercados cierra dos sucursales en Mendoza y reordena su estrategia comercial

¿Se adelantan las vacaciones de invierno en Mendoza por el frío extremo? Esto dice la DGE.

Frío extremo en Mendoza: la decisión de la DGE con las vacaciones

Ezequiel Garay apareció con vida y en buen estado de salud.

Encontraron en Santa Rosa al joven que había desaparecido en San Martín

Trágico accidente vial en inmediaciones al Parque Metropolitano de Maipú.

Un muerto tras un choque frontal en el Parque Metropolitano de Maipú

Malestar de familiares de General Alvear por irregularidades en el cementerio municipal. video

Denuncias en el cementerio de General Alvear: la palabra del abogado de las familias afectadas