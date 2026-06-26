Las Heras promueve la adopción responsable y el cuidado de animales

El Municipio de Las Heras , a través del Sistema Integral Municipal de Bienestar Animal (SIMBA) , puso en marcha una nueva propuesta destinada a promover el bienestar animal, la adopción responsable y la participación comunitaria.

La iniciativa se desarrolla todos los sábados de junio en el Parque de la Familia e incluye dos actividades complementarias: Adoptá Amor , una jornada de adopción y tenencia responsable realizada junto a la asociación MOPROA, y Huellitas en Movimiento , una caminata recreativa para compartir junto a animales de compañía.

En el espacio de adopción, los vecinos podrán conocer perros y gatos que buscan una familia y recibir asesoramiento sobre cuidados y tenencia responsable.

Además, habrá un stand de vacunación antirrábica y se recibirán donaciones de alimentos, mantas, cuchas, juguetes y elementos de abrigo destinados a animales rescatados.

La propuesta busca generar conciencia sobre la importancia de adoptar de manera responsable y acompañar a las organizaciones que trabajan en el cuidado de animales en situación de vulnerabilidad.

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Caminata recreativa con tu mascota

Por su parte, Huellitas en Movimiento se suma al programa Bienestar en Movimiento con el objetivo de fomentar hábitos saludables y fortalecer el vínculo entre las personas y sus animales de compañía.

La actividad consiste en una caminata recreativa al aire libre, pensada como un espacio de encuentro, disfrute y participación comunitaria. Las actividades se realizarán en el Parque de la Familia todos los sábados de junio. La caminata será de 11 a 12, mientras que la jornada de adopción se extenderá de 11 a 13.

Desde SIMBA destacaron que estas acciones buscan seguir generando espacios de concientización y compromiso con el bienestar animal en el departamento.