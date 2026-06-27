Un paseo en moto terminó en un accidente: así fue el rescate de un motociclista en Las Heras

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Por Luis Calizaya







Un motociclista resultó herido tras sufrir una caída en las cercanías del cerro Vizcacha, en Las Heras, mientras realizaba una travesía deportiva por la zona. Debido a una lesión que le impidió movilizar una de sus piernas, debió ser rescatado por una patrulla especializada.

Rescate en Las Heras: realizaba una travesía en moto, sufrió una caída y debió ser evacuado El accidente ocurrió alrededor de las 12.30 de este sábado, cuando un llamado al servicio de emergencias alertó sobre un hombre de 56 años herido en la zona de Tres Quebradas, camino al cerro Vizcacha.

Según fuentes oficiales, la víctima realizaba una travesía de enduro cuando perdió el control de la motocicleta y sufrió una fuerte caída que le impidió continuar el recorrido. Su compañero advirtió que presentaba una lesión en una de las rodillas y solicitó de inmediato la intervención de los equipos de rescate.

Hasta el lugar se desplazó una patrulla integrada por tres rescatistas, quienes brindaron asistencia al motociclista y llevaron adelante su evacuación hasta la Ruta Provincial 13, desde donde pudo continuar con la atención médica correspondiente.