27 de junio de 2026
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Sitio Andino
Ernestina Pais

Se conoció el video del accidente en el que murió Ernestina Pais

Una cámara de seguridad municipal registró el momento en que una formación del Tren de la Costa impactó contra el vehículo que conducía la periodista.

Accidente en el que perdió la vida Ernestina Pais.

Accidente en el que perdió la vida Ernestina Pais.

El siniestro se produjo a las 19:25, cuando una formación del Tren de la Costa impactó contra el vehículo que conducía la periodista mientras intentaba atravesar el paso a nivel.

Qué muestran las imágenes de accidente

El video, de unos 15 segundos de duración, comienza con el descenso de las barreras ubicadas en el cruce de las calles Sáenz Peña y El Cano.

Segundos después, se observa el automóvil de Ernestina Pais, un Honda City, que intenta cruzar las vías en diagonal cuando las barreras ya estaban descendidas.

La secuencia muestra cómo la formación ferroviaria impacta sobre el lateral del conductor, provocando el fatal accidente.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Conmoción | Una cámara de seguridad municipal registró el momento del accidente ferroviario en el que murió Ernestina Pais, ocurrido este viernes por la tarde en la localidad bonaerense de Acassuso, partido de San Isidro. El siniestro se produjo a las 19:25, cuando una formación del Tren de la Costa impactó contra el vehículo que conducía la periodista mientras intentaba atravesar el paso a nivel. El video comienza con el descenso de las barreras ubicadas en el cruce de las calles Sáenz Peña y El Cano. Segundos después, se observa el automóvil de Ernestina Pais, un Honda City, que intenta cruzar las vías en diagonal cuando las barreras ya estaban descendidas. Conocé más en sitioandino.com #ErnestinaPais #dolor #tragedia"
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Otro vehículo también cruzó con la barrera baja

Las imágenes también registran que, instantes antes del choque, otro automóvil que circulaba en sentido contrario atravesó el paso a nivel cuando la barrera ya estaba baja, continuando su marcha.

Tras el impacto, el vehículo de Pais quedó a un costado de las vías, mientras que el paragolpes terminó desprendido del lado opuesto del cruce.

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La investigación sobre el accidente de Ernestina Pais sigue en marcha

El material registrado por la cámara de seguridad ya fue incorporado a la investigación judicial y está siendo analizado por la fiscal Paula Hertrig, quien busca determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Las imágenes forman parte de las pruebas con las que cuenta la Justicia para reconstruir la mecánica del hecho y establecer cómo se produjo el siniestro que terminó con la muerte de la periodista.

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