Las cámaras de videovigilancia detectaron un robo en Guaymallén y detuvieron a dos hombres

Sistema de videovigilancia en Mendoza.

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Por Sitio Andino Policiales







El sistema de videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) permitió detectar un robo en una vivienda de Guaymallén y coordinar en tiempo real un operativo policial que terminó con dos hombres detenidos.

El hecho ocurrió cerca de la medianoche del jueves, en inmediaciones de las calles Pedro Molina y Doctor Julio Lemos, mientras los operadores realizaban tareas de monitoreo preventivo. A través de las cámaras de seguridad, el personal del CEO advirtió que dos hombres trepaban hasta el balcón de una vivienda para ingresar al inmueble.

image Los siguieron mediante el sistema de videovigilancia del CEO Minutos después, los sospechosos salieron de la propiedad mientras trasladaban un objeto en un coche de bebé. Ante esta situación, los operadores emitieron una alerta y comenzaron a seguir el recorrido de los hombres mediante el sistema de videovigilancia. Al mismo tiempo, aportaron información en tiempo real a los móviles policiales que se dirigían hacia la zona.

Gracias a la coordinación entre el Centro Estratégico de Operaciones y el personal policial, los dos sospechosos fueron interceptados y aprehendidos en las inmediaciones.

Durante el procedimiento también fue recuperado el elemento que había sido sustraído de la vivienda. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, que deberá determinar su situación procesal. Embed - Intentaron escapar con lo robado en un coche de bebé, pero las cámaras del permitieron su detención

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