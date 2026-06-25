Parte de lo incautado a la banda tras los allanamientos.

Un operativo de la Policía de Mendoza permitió desarticular una organización vinculada al narcotráfico que operaba en distintos puntos del Gran Mendoza, en tanto que en el marco de la investigación hubo 13 allanamientos en Guaymallén y Godoy Cruz , donde los efectivos secuestraron una importante suma de dinero, droga, armas y vehículos.

Entre los elementos incautados durante los procedimientos se encontraron 174.620 dólares, $36.274.500 y 571.000 pesos chilenos, junto a más de un kilo y medio de cocaína, armamento, automóviles y otros objetos considerados de interés para la causa judicial.

Además, como resultado de las medidas, tres personas quedaron detenidas y a disposición de la Justicia.

Múltiples allanamientos por narcotráfico en Guaymallén y Godoy Cruz: los detalles

Los allanamientos fueron ordenados luego de una investigación que permitió reunir pruebas sobre el funcionamiento de la banda y sus movimientos relacionados con la comercialización de estupefacientes. Los operativos estuvieron encabezados por efectivos especializados de la Policía de Mendoza, en el marco de las acciones contra el narcotráfico en la provincia.

De acuerdo con la información oficial, los procedimientos se desplegaron de manera simultánea en domicilios ubicados en los departamentos de Guaymallén y Godoy Cruz, donde los investigadores buscaban elementos vinculados a una estructura dedicada a la venta y distribución de drogas.

secuestro arma municiones Hay tres detenidos que serán acusados de narcotráfico.

Durante las medidas judiciales, los efectivos encontraron más de un kilo y medio de cocaína, tres vehículos —una camioneta Toyota Hilux, un Volkswagen Vento y una camioneta Fiat Fiorino—, 18 teléfonos celulares, tres máquinas de contar dinero y tres notebooks.

También fueron secuestradas cuatro armas de fuego: una escopeta de doble caño, una pistola Bersa calibre 380 con siete cartuchos, un revólver calibre 22 con cincuenta cartuchos y un revólver calibre 32 sin municiones.

Los tres detenidos quedaron vinculados a la investigación mientras la Justicia Federal continúa con las actuaciones para determinar el rol que habría cumplido cada integrante dentro de la organización.