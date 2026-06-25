San Rafael: revés judicial para los primos acusados de una estafa millonaria

Los primos Gastón Sebastián García Soto y Marcos Agustín García Gasques continuarán detenidos luego de que la Justicia dictara la prisión preventiva en su contra, acusados de integrar una asociación ilícita que habría llevado adelante una millonaria estafa en San Rafael mediante maniobras digitales.

Ambos imputados fueron señalados como organizadores de la presunta estructura delictiva y quedaron imputados por el delito de asociación ilícita, en concurso real con múltiples hechos de defraudación mediante el uso de datos de tarjetas de crédito y débito.

La investigación contempla un total de 832 hechos y un perjuicio económico que superaría los 70 mil dólares.

La causa se inició luego de una denuncia presentada por Mercado Libre, empresa que detectó movimientos sospechosos vinculados a consumos desconocidos realizados con tarjetas y que habrían sido originados desde direcciones IP ubicadas en Mendoza.

En el marco de la pesquisa, los investigadores también avanzaron sobre movimientos vinculados a criptomonedas y realizaron allanamientos donde se incautaron criptoactivos.

Este jueves se analizó el caso en una audiencia y la resolución fue dictada por el juez David Mangiafico, del Juzgado Penal Colegiado N° 2, quien otorgó la prisión preventiva para ambos acusados mientras continúa la investigación encabezada por la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos del Ministerio Público Fiscal.

De acuerdo con la acusación, García Soto y García Gasques habrían organizado una estructura dedicada a cometer maniobras fraudulentas a través del uso indebido de datos de tarjetas de crédito y débito. La investigación sostiene que las operaciones generaron perjuicios patrimoniales luego de que los titulares de los medios de pago desconocieran los consumos realizados.

Los dos primos ya se encuentran alojados en la Penitenciaría y seguirán detenidos mientras avanza la causa por la presunta asociación ilícita, que tiene como eje una de las investigaciones por estafa digital más importantes registradas en San Rafael, con cientos de víctimas y fondos que también habrían sido canalizados mediante activos digitales como las criptomonedas.