Megaestafa en San Rafael: 800 víctimas, USD 70.000 y dinero oculto en billeteras cripto

Detuvieron en San Rafael a dos de los integrantes de una banda que ha usado varias veces alrededor de 800 tarjetas de créditos para lograr quedarse con un monto cercano a los 70.000 dólares. La banda sería interregional y los titulares de las tarjetas a los que les extrajeron el dinero, serían de distintas partes del país.

El trabajo de investigación y las medidas de allanamientos realizadas este martes en el sur mendocino, estuvo a cargo de la Dra. Gabriela García Cobos, fiscal de instrucción de la Unidad de Delitos Económicos e Informáticos de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza.

Esto ha sido el resultado de un trabajo de más de un año de instrucción, que permitió a la Fiscalía marcar domicilios de algunos de los miembros de esta banda dedicada al uso de tarjetas de crédito ajenas.

“H ay más de 800 titulares de tarjetas de créditos, a quienes les han usado sus datos de las credenciales, para hacer diferentes operaciones que han alcanzado un monto al día de aproximadamente 70 mil dólares ”, dijo la funcionaria.

Abrieron los celulares para incautar criptomonedas

Reveló que no sólo se han realizado medidas en San Rafael “en más de un domicilio, donde hemos obtenido el secuestro de celulares y computadoras, y lo revelador que se ha hecho por primera vez, la apertura de celulares porque tenemos la autorización de apertura compulsiva de estos aparatos en busca de billeteras virtuales para así poder incautar criptomonedas”.

“Esto deviene de que en el análisis de la investigación se advertía que muchos de los fondos de los que se hacían estos sujetos, terminaban transformándose en criptoactivos. Razón por la cual los buscábamos y ahora ha resultado positiva la medida que es la primera vez que se aplica en Mendoza”, agregó.

Al margen de esa apertura de celulares en los lugares y al momento de los allanamientos, el resto de las pericias que se realizarán luego de manera tradicional para la extracción de información como son conversaciones, fotografías y otros datos que nos puedan servir para aclarar la situación de los intervinientes en estas operativas.

Reveló que el éxito de haber podido tener acceso a las wallets dentro del celular está dado en que normalmente las billeteras se trabajan dentro del celular, es raro que se opere a través de computadoras, por lo que se pudo evitar la desaparición de las transacciones.

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Dos detenidos y armas secuestradas

Este martes aprehendieron a dos hombres en el distrito de Cañada Seca, en San Rafael, y quedaron a disposición de la fiscalía de Delitos Económicos, “pero también la fiscalía de instrucción de San Rafael está interviniendo porque se encontraron armas de fuego”.

La tarea ha sido ciclópea porque duró más de un año de análisis de infinitas trazabilidades de fondos. “Obtuvimos datos de que arman una estrategia para recolectar y obtener datos de tarjetas de crédito. Y a partir de este conjunto de datos empieza esta utilización ilícita donde a través de muchísimas operaciones, como les dije, hay más de 800 titulares de tarjetas que se las han utilizado varias veces” dijo García Cobos.

Entonces, el volumen de operaciones para hacer el análisis del circuito de los fondos, la trazabilidad que se denomina, “lleva mucho tiempo y es información que se le tiene que requerir a distintas entidades porque nosotros no podemos saber datos de las operaciones si uno no se los pide al banco o a la billetera sobre la cual están haciendo las mismas”.

“De este compendio de información llegamos también con el análisis del uso de Intrernet y la vinculación de mails y de creación de distintos usurarios de las plataformas donde lograron operar estas tarjetas, es que terminamos dando con estos domicilios, en este caso de San Rafael y otros en distintos lugares que no podemos mencionar”, explicó la magistrada.

También detalló que las víctimas “son de todo el país, por eso nos da la pauta de que son delitos interregionales. Cuando nosotros hablamos de ciberdelincuencia, advertimos que la diversidad de espacios es muy grande porque esto pasa en el mundo virtual; entonces, encontramos víctimas en distintos lugares, operaciones realizadas en distintas plataformas, destinos de fondos que van a diferentes entidades… es muy complejo el caudal de información que se obtiene de este tipo de investigaciones”.

El ardid: fishing de datos y montos pequeños

Las operaciones surgen a través las mecánicas del ardid desplegado por estos autores que colectan la información y utilizan estas tarjetas, se hacen del dinero y a partir del momento en que se hacen de ese dinero, realizan las distintas transferencias para ocultar identidades y para no despertar alertas. “Recuerden que hay todo una política antifraude de las entidades que buscan evitar que salten las alarmas”.

También dijo que detrás de esto hay toda una organización que marca que no hay una única persona, por lo que no está cerrada la investigación.

“La mecánica tiene que ver con evitar las políticas antifraude, entonces por eso los montos son pequeños y no alertan el ojo del titular de las tarjetas, que por lo general apuntan a los montos abultados cuando revisa el resumen de su tarjeta o las operaciones que le son llamativas de acuerdo a los consumos que siempre hace. Entonces, hay algunos ítems que no llaman la atención”, alertó la fiscal.

“Esta gente ha hecho una campaña de “fishing” donde han recolectado, con un ardid bastante eficaz, datos de tarjetas de créditos. Entonces, primero obtienen la información de las tarjetas de crédito hacer el ilícito, y empiezan a aparecer estas operaciones de bajo monto que son muchas, y en el volumen de operaciones llegamos a 70.000 dólares en la defraudación”, finalizó.