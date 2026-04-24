San Rafael vive la segunda edición de las Olimpiadas Especiales

En el Polideportivo 2 de San Rafael se lleva adelante la segunda edición de las Olimpiadas Especiales , una iniciativa impulsada por el Municipio que busca promover la inclusión, el encuentro y la participación de personas con discapacidad a través del deporte .

La propuesta es articulada por distintas áreas municipales , entre ellas Deporte, Discapacidad, Comunidad y Familia, junto al Concejo Deliberante y diversas instituciones de educación especial del departamento.

La actividad se desarrolla durante dos jornadas y convoca a escuelas y centros de día de distintos puntos de San Rafael, que participan en disciplinas deportivas y recreativas como fútbol, newcom y juegos integradores.

En esta edición , más de 120 personas forman parte de la iniciativa , representando a cinco instituciones. Desde la organización destacaron que el objetivo es sostener la propuesta en el tiempo y continuar sumando nuevos espacios educativos y comunitarios.

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Un espacio para integrar y compartir en San Rafael

La directora de Deportes, Alejandra Bajbuj, expresó que “estamos muy felices de realizar esta segunda edición, más en el Poli, que es un espacio donde el deporte une, integra y permite que todos sean parte en igualdad de condiciones”.

En la misma línea, el concejal Samuel Barcudi remarcó que “estas iniciativas no solo fomentan la actividad física, sino también el encuentro, la integración y el fortalecimiento de vínculos entre las instituciones y la comunidad”.