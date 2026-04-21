Historia y trayectoria de Canal 6 Telesur: 62 años de comunicación en el sur mendocino

La historia de la televisión en el sur mendocino sumó un nuevo hito con el aniversario 62 de Canal 6 Telesur , el medio pionero que inició sus transmisiones en San Rafael aquel 19 de abril de 1964 . Desde esa primera señal irradiada con esfuerzo, el canal no dejó de marcar el destino comunicacional de toda la región sureña.

Aquel 19 de abril de 1964, a las 20 horas en punto, la magia de la pantalla chica se encendió por primera vez en el sur de Mendoza. La voz de José Rodríguez, "Josey", dio inicio a una transmisión histórica desde la antigua sede de calle Luzuriaga que cambiaría para siempre la vida de las familias sanrafaelinas.

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En esos primeros años, ver la televisión era un evento social que unía a vecinos y parientes frente a los pocos aparatos disponibles. Series como Bonanza o ciclos culturales como La aventura del hombre se transformaron en clásicos que formaron a generaciones enteras mientras tomaban la media tarde.

El canal de "el Indiecito", llamado así por el icónico logo creado por Julio Pérez , fue pionero no solo en contenidos sino también en técnica. Fue el segundo canal fundado en Mendoza y el primero en el interior del país en emitir señales de televisión, marcando un rumbo federal para las telecomunicaciones nacionales.

Aunque la mayoría de los programas eran en vivo, la innovación siempre estuvo presente en el ADN del medio. Desde las primeras pruebas de color en 1969 hasta la consolidación tecnológica actual, el canal supo adaptarse a los tiempos sin perder ese contacto cara a cara con su audiencia.

Hitos destacados en sus 62 años de historia:

Fundación histórica: El 19 de abril de 1964 nace como el primer canal del interior de la Argentina.

El 19 de abril de 1964 nace como el primer canal del interior de la Argentina. El Indiecito: El logo representativo fue obra del reconocido artista plástico Julio Pérez.

El logo representativo fue obra del reconocido artista plástico Julio Pérez. Hacedores visionarios: El proyecto fue un sueño de Roberto y Andrés Espasandín, apoyados por su padre, Don Pedro.

El proyecto fue un sueño de Roberto y Andrés Espasandín, apoyados por su padre, Don Pedro. La llegada del color: Tras pruebas experimentales en 1969, la transmisión definitiva a color llegó en 1978.

Tras pruebas experimentales en 1969, la transmisión definitiva a color llegó en 1978. Sede emblemática: Sus primeros pasos se dieron en el histórico edificio de calle Luzuriaga 360.

Sus primeros pasos se dieron en el histórico edificio de calle Luzuriaga 360. Nueva era digital: Desde 2020, bajo el Grupo Álvarez, el canal recuperó su imagen con tecnología de última generación.

Compromiso con la identidad del sur mendocino

Tras pasar por diferentes grupos empresarios a lo largo de las décadas, en febrero de 2020 el canal volvió a manos de un grupo empresario sureño. Esta nueva etapa permitió redescubrir al "Seis" desde la era de la digitalización, pero manteniendo la pasión y el profesionalismo que lo caracteriza desde hace seis décadas.

Hoy, celebrar 62 años significa honrar a quienes se reunían en las fincas o distritos para ver un programa local. Canal 6 Telesur sigue siendo un reflejo de San Rafael, una empresa que creció junto a su gente y que hoy proyecta su compromiso hacia un futuro digital sin olvidar sus raíces.