21 de abril de 2026
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Tiempo

Conocé cómo estará el pronóstico del tiempo este martes 21 de abril en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará nublada en todo el territorio. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Cómo estará el tiempo en Mendoza, hoy 21 de abril de 2026.

Cómo estará el tiempo en Mendoza, hoy 21 de abril de 2026.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este martes 21 de abril una jornada que amanecerá nublado en el Gran Mendoza, zona Este y Valle de Uco, sin precipitaciones. A las 11 comienza a despejarse progresivamente en toda la provincia.

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En alta montaña el cielo amanecerá despejado. A partir de las 14 se incrementará la nubosidad en la zona Sur, luego en la zona Centro y hacia la noche en la zona norte, entre seminublado y nublado. No se prevén precipitaciones.

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Temperaturas promedio en el llano

  • Máxima: 19°C.
  • Mínima (Malargüe): 3°C.
  • Mínima (Valle de Uco): 2°C.
  • Mínima (resto de la provincia): 9°C.

El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza

  • Martes 21 de abril: jornada mayormente nublada, con poco cambio de la temperatura y vientos leves del sector sur. Las condiciones comenzarán a mejorar durante la tarde, con un despeje progresivo en toda la provincia. En cordillera, el cielo estará parcialmente nublado, sin precipitaciones. Máxima: 19°C | Mínima: 2–9°C (según zona).
  • Miércoles 22 de abril: se espera nubosidad variable y ascenso de la temperatura, con vientos leves del noreste. En cordillera, el cielo estará parcialmente nublado. Máxima: 24°C | Mínima: 7°C.
  • Jueves 23 de abril: habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste. Máxima: 24°C | Mínima: 11°C.
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