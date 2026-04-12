Así estará el tiempo este domingo 12 de abril en Mendoza Foto: Yemel Fil

Por Sitio Andino Sociedad







El pronóstico del tiempo anticipa para este domingo 12 de abril una jornada que se presentará nubosidad variable con ascenso de la temperatura. Inestable hacia la noche y siguiente madrugada con tormentas. En la zona Sur y sectores de zona Este amanecerá seminublado.

Desde las 15, aumento de nubosidad en el Valle de Uco. Probabilidad de convección con precipitaciones débiles a moderadas desde las 18 en Malargüe, Sur de San Rafael, Sur de General Alvear y zona de Punta de Agua. No se descarta caída de granizo. Máxima 27 ºC y la mínima 12 ºC.

Temperaturas promedio en el llano Máxima : 27°C.

: 27°C. Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): 11°C.

11°C. Mínima (resto de la provincia): 12°C. El pronóstico del tiempo extendido en la provincia de Mendoza En cuanto al lunes 13 de abril, la nubosidad será variable con poco cambio de la temperatura. Habrá vientos moderados del sector sur. Máxima 27 ºC y la mínima de 14 ºC.

El martes 14 de abril, habrá nubosidad con ascenso de la temperatura con vientos leves del sudeste. Máxima 28 ºC y la mínima de 13 ºC.

Para el miércoles 15 de abril, el cielo estará mayormente nublado con descenso de la temperatura con precipitaciones aisladas. Máxima 22 ºC y la mínima de 13 ºC.