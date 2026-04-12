Así estará el tiempo este domingo 12 de abril en Mendoza

El pronóstico del tiempo anticipa para este domingo 12 de abril una jornada que se presentará nubosidad variable con ascenso de la temperatura. Inestable hacia la noche y siguiente madrugada con tormentas. En la zona Sur y sectores de zona Este amanecerá seminublado.
Desde las 15, aumento de nubosidad en el Valle de Uco. Probabilidad de convección con precipitaciones débiles a moderadas desde las 18 en Malargüe, Sur de San Rafael, Sur de General Alvear y zona de Punta de Agua. No se descarta caída de granizo. Máxima 27 ºC y la mínima 12 ºC.