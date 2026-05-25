Así estará el pronóstico del tiempo este lunes 25 de mayo en Mendoza.

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas para la provincia de Mendoza anticipa para este lunes 25 de mayo poca nubosidad con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera. Heladas parciales.

Amanece seminublado a nublado en Malargüe, oeste de zona Sur y sur del Valle de Uco. El resto de la provincia se presenta mayormente despejado. A partir del mediodía o las 13:00 hs., se prevé una disminución de la nubosidad en los sectores seminublados, excepto en Malargüe donde persistirá la nubosidad.