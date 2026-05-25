25 de mayo de 2026
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Así estará el pronóstico del tiempo este lunes 25 de mayo en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará poco nuboso en cordillera. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Así estará el pronóstico del tiempo este lunes 25 de mayo en Mendoza.

Así estará el pronóstico del tiempo este lunes 25 de mayo en Mendoza.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas para la provincia de Mendoza anticipa para este lunes 25 de mayo poca nubosidad con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera. Heladas parciales.

Amanece seminublado a nublado en Malargüe, oeste de zona Sur y sur del Valle de Uco. El resto de la provincia se presenta mayormente despejado. A partir del mediodía o las 13:00 hs., se prevé una disminución de la nubosidad en los sectores seminublados, excepto en Malargüe donde persistirá la nubosidad.

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Hacia la noche aumentaría la nubosidad en zona Sur.

Temperatura promedio en el llano:

  • Máxima: entre 16 °C y 17 °C.
  • Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): -2 °C.
  • Mínima (resto de la provincia): entre 2 °C y 3 °C.

El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza

  • Martes 26 de mayo: la jornada se presentará despejada por la mañana con un aumento de la nubosidad hacia la tarde-noche. Máxima: 17°C | Mínima: 10°C.
  • Miércoles 27 de mayo: estará parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos de dirección variable. Nublado en cordillera. Máxima: 18°C | Mínima: 7°C.
  • Jueves 28 de mayo: habrá ascenso de la temperatura, vientos de dirección variable. Parcial nublado en cordillera. Máxima: 19°C | Mínima: 9°C.

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