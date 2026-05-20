Frío y descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este miércoles en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas indica que este miércoles 20 de mayo se presentará con nubosidad variable y descenso de la temperatura , en una jornada de tiempo bueno , pero con ambiente frío en las primeras horas .

Durante el día se registrarán vientos moderados del sector sur , mientras que por la tarde se espera una brisa leve del este , principalmente en el Valle de Uco y la Zona Sur , sin mayores complicaciones.

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La jornada comenzará con cielo despejado en toda la provincia , condiciones que se mantendrán hasta aproximadamente las 15 . A partir de ese momento, se prevé un aumento de la nubosidad parcial , iniciando en el Norte provincial y extendiéndose luego hacia el Valle de Uco y, durante la noche, a la Zona Sur .

En alta montaña, el panorama será similar: cielo despejado hasta primeras horas de la tarde y luego nubosidad parcial, especialmente en los sectores Norte y Central.

En cuanto a las temperaturas, la máxima rondará los 16°C, mientras que las mínimas serán muy bajas, con registros de -2°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, y de 3°C en el resto de la provincia. En cordillera, la mínima podría descender hasta los -10°C.

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