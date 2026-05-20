20 de mayo de 2026
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Tiempo

Frío y descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este miércoles en Mendoza

Se espera un miércoles de frío a fresco, con nubosidad en aumento hacia la tarde. Conocé el pronóstico del tiempo extendido en Mendoza.

Baja la temperatura este miércoles en Mendoza.

Baja la temperatura este miércoles en Mendoza.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas indica que este miércoles 20 de mayo se presentará con nubosidad variable y descenso de la temperatura, en una jornada de tiempo bueno, pero con ambiente frío en las primeras horas.

Durante el día se registrarán vientos moderados del sector sur, mientras que por la tarde se espera una brisa leve del este, principalmente en el Valle de Uco y la Zona Sur, sin mayores complicaciones.

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La jornada comenzará con cielo despejado en toda la provincia, condiciones que se mantendrán hasta aproximadamente las 15. A partir de ese momento, se prevé un aumento de la nubosidad parcial, iniciando en el Norte provincial y extendiéndose luego hacia el Valle de Uco y, durante la noche, a la Zona Sur.

No se esperan precipitaciones en el llano durante toda la jornada.

En alta montaña, el panorama será similar: cielo despejado hasta primeras horas de la tarde y luego nubosidad parcial, especialmente en los sectores Norte y Central.

En cuanto a las temperaturas, la máxima rondará los 16°C, mientras que las mínimas serán muy bajas, con registros de -2°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, y de 3°C en el resto de la provincia. En cordillera, la mínima podría descender hasta los -10°C.

El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza

  • Jueves 21 de mayo: se espera nubosidad variable con ascenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur, rotando al norte entre el mediodía y la noche. El cielo estará seminublado por la mañana, con paulatino despeje durante la tarde. En cordillera, condiciones similares, sin precipitaciones. Máxima: 16°C | Mínima: 0–3°C (según zona).
  • Viernes 22 de mayo: jornada con nubosidad variable, leve ascenso térmico y vientos leves del noreste. En cordillera, poco nuboso. Máxima: 17°C | Mínima: 4°C.
  • Sábado 23 de mayo: continuará la nubosidad variable, con poco cambio de la temperatura y vientos leves del noreste. En cordillera, cielo parcialmente nublado. Máxima: 17°C | Mínima: 5°C.

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