Así estará el pronóstico del tiempo este martes 12 de mayo en Mendoza.

Tras un inicio de semana con condiciones estables, el pronóstico del tiempo indica que la provincia de Mendoza este martes, 12 de mayo, continuará el ascenso de la temperatura y el cielo se presentará parcialmente nublado. La máxima alcanzará los 23°C, mientras que la mínima será de 8°C, convirtiéndose en el día más cálido de la semana.
Habrá brisa leve del este entre las 14:00 hs. y las 20:00 hs. en Zona Este y Zona Sur. Probabilidad de viento Zonda leve entre las 14:00 hs. y las 19:00 hs. en toda la precordillera y el Sur de Malargüe. Desde el mediodía se prevé cielo seminublado en Zona Sur. A partir de las 16:00 hs. a 17:00 hs. aumento de nubosidad en la Zona Central y Norte provincial, sin precipitaciones.
Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): entre 0°C y 1°C, con probabilidad de heladas parciales.
Mínima (resto de la provincia): entre 8°C.
Pronóstico del tiempo extendido
En tanto, el miércoles 13 de mayo llegará con un descenso de la temperatura y nubosidad parcial. La máxima será de 21°C y la mínima de 7°C, aunque las condiciones seguirán siendo estables en gran parte de la provincia.
Para el jueves 14 de mayo estará algo nublado con descenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Inestable en cordillera. La máxima llegará a los 22°C y la mínima en 7°C.