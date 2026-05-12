Así estará el pronóstico del tiempo este martes 12 de mayo en Mendoza.

Tras un inicio de semana con condiciones estables, el pronóstico del tiempo indica que la provincia de Mendoza este martes, 12 de mayo, continuará el ascenso de la temperatura y el cielo se presentará parcialmente nublado. La máxima alcanzará los 23°C, mientras que la mínima será de 8°C, convirtiéndose en el día más cálido de la semana.

Habrá brisa leve del este entre las 14:00 hs. y las 20:00 hs. en Zona Este y Zona Sur. Probabilidad de viento Zonda leve entre las 14:00 hs. y las 19:00 hs. en toda la precordillera y el Sur de Malargüe. Desde el mediodía se prevé cielo seminublado en Zona Sur. A partir de las 16:00 hs. a 17:00 hs. aumento de nubosidad en la Zona Central y Norte provincial, sin precipitaciones.