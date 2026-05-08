Conocé cómo estará el pronóstico del tiempo este viernes 8 de mayo en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza anticipa para este viernes 8 de mayo una jornada con cielo despejado durante la mañana. Desde las 17, aumento de nubosidad en zona Sur, con probabilidad de precipitaciones hacia la noche. A partir de las 22, se prevé cielo nublado en Valle de Uco y zona Este.