Conocé cómo estará el pronóstico del tiempo este viernes 8 de mayo en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza anticipa para este viernes 8 de mayo una jornada con cielo despejado durante la mañana. Desde las 17, aumento de nubosidad en zona Sur, con probabilidad de precipitaciones hacia la noche. A partir de las 22, se prevé cielo nublado en Valle de Uco y zona Este.
El viento será leve del sur durante la mañana. A partir de las 17 se intensificará en zona Sur, y hacia las 2 en zonas Norte y Este, con intensidad moderada. Se extenderá hacia la madrugada del sábado.