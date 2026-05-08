8 de mayo de 2026
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Conocé cómo estará el pronóstico del tiempo este viernes 8 de mayo en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará despejada. Los detalles del pronóstico extendido.

Conocé cómo estará el pronóstico del tiempo este viernes 8 de mayo en Mendoza

Conocé cómo estará el pronóstico del tiempo este viernes 8 de mayo en Mendoza

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza anticipa para este viernes 8 de mayo una jornada con cielo despejado durante la mañana. Desde las 17, aumento de nubosidad en zona Sur, con probabilidad de precipitaciones hacia la noche. A partir de las 22, se prevé cielo nublado en Valle de Uco y zona Este.

El viento será leve del sur durante la mañana. A partir de las 17 se intensificará en zona Sur, y hacia las 2 en zonas Norte y Este, con intensidad moderada. Se extenderá hacia la madrugada del sábado.

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En alta montaña: condiciones mayormente despejadas durante el día. Desde las 20, probabilidad de precipitaciones débiles en el Sur.

Temperatura promedio en el llano

  • Máxima: 13°C a 14°C.
  • Mínima (Valle de Uco y Malargüe): 0°C a 1°C.
  • Mínima (resto de la provincia): 4°C.

Pronóstico del tiempo extendido

  • Sábado 9 de mayo: Parcial nublado con descenso de la temperatura, vientos leves del noreste, heladas parciales. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 12°C | Mínima: 4°C.

  • Domingo 10 de mayo: Tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste, heladas parciales. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 18°C | Mínima: 8°C.

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