7 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Malargüe

Desaparición de una adolescente en Malargüe activa pedido urgente a la comunidad

La menor de 14 años falta de su hogar desde este martes. Solicitan aportar datos al 911, o en dependencias judiciales o policiales de Malargüe.

Buscan a una menor en Malargüe.

Buscan a una menor en Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

La comunidad de Malargüe se encuentra movilizada por la búsqueda de Rocío Jimena Canaza, una adolescente de 14 años que desapareció este martes por la mañana. El Ministerio Público Fiscal y la Policía de Mendoza solicitaron colaboración urgente a la población para poder dar con el paradero de la menor, quien fue vista por última vez en inmediaciones del establecimiento educativo ISMA.

La denuncia por averiguación de paradero activó un operativo de búsqueda en el departamento, luego de que la joven fuera observada por última vez el 6 de mayo de 2026 alrededor de las 7.40, en el ingreso al Instituto Secundario Malargüe (ISMA), ubicado sobre calle Ruibal Este.

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De acuerdo con la información oficial incorporada al expediente judicial, Rocío Jimena Canaza tiene 14 años, mide aproximadamente 1,60 metros, posee tez trigueña y contextura robusta. Además, presenta cabello negro, largo, y no posee tatuajes ni piercings visibles que permitan una identificación inmediata.

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Mas detalles para dar con la menor de edad

Las autoridades detallaron que al momento de su desaparición vestía un pantalón largo azul, una campera negra y zapatillas del mismo color. Desde entonces, familiares y efectivos policiales intentan reconstruir los últimos movimientos de la adolescente para establecer hacia dónde podría haberse dirigido.

La situación generó preocupación entre allegados, docentes y vecinos de Malargüe, quienes comenzaron a compartir la búsqueda a través de redes sociales con el objetivo de ampliar el alcance del pedido de ayuda.

Desde el Ministerio Público Fiscal remarcaron que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede resultar importante para avanzar en la investigación y facilitar la localización de la menor.

Por tal motivo, se solicita a toda persona que haya visto a Rocío Jimena Canaza o que pueda aportar información sobre su posible ubicación, comunicarse de manera inmediata al 911 o acercarse a la dependencia policial más cercana.

La causa continúa en plena etapa investigativa bajo directivas judiciales, mientras se intensifican las tareas para encontrar a la adolescente sana y salva.

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