6 de mayo de 2026
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Dirección Provincial de Vialidad

Vialidad Provincial activa el Operativo Nieve en la ruta que lleva a Las leñas

La Ruta 222, que une con los valles de Los Molles, Las Leñas y Hermoso, será monitoreada permanentemente por Vialidad Provincial durante la temporada invernal .

Logística de Vialidad Provincial para Ruta Provincial 222 ante temporales y acumulación de nieve.

Logística de Vialidad Provincial para Ruta Provincial 222 ante temporales y acumulación de nieve.

 Por Claudio Altamirano

Con equipos listos, señalización renovada y tramos reacondicionados, la Dirección Provincial de Vialidad avanza con el Operativo Nieve 2026 en la Ruta 222. El objetivo es garantizar la transitabilidad hacia Los Molles y Las Leñas ante la inminente llegada de nevadas en el sur mendocino.

Con la reciente demarcación vial finalizada y la cartelería actualizada, la Dirección de Vialidad de Mendoza intensifica las tareas preventivas sobre la Ruta Provincial 222, uno de los corredores turísticos más importantes de Malargüe durante la temporada invernal. El operativo abarca los casi 50 kilómetros asfaltados que conectan la Ruta Nacional 40 con puntos clave como la Laguna de la Niña Encantada, Los Molles y el Valle de Las Leñas.

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En paralelo, el tramo de suelo natural que conduce hacia Valle Hermoso permanece habilitado únicamente para vehículos 4x4, condición que se mantendrá hasta que las primeras nevadas obliguen a su cierre total, como ocurre cada año.

MAQUINA VIALIDAD PROVINCIAL-222

Garantías para transitar por Ruta Provincial 222

Las tareas actuales incluyen el ensanchamiento y perfilado de banquinas, además de la puesta a punto de maquinaria pesada, entre ellas la máquina barrenieve, fundamental para despejar la calzada cuando se registran fuertes acumulaciones de nieve. A esto se suman palas cargadoras y camiones de apoyo, que permiten restablecer la circulación en pocas horas, incluso en condiciones adversas.

Durante los temporales más intensos, los operarios de Vialidad Provincial pueden permanecer hasta 12 horas continuas trabajando sobre la traza para garantizar la seguridad vial. El centro operativo del dispositivo está instalado estratégicamente en el refugio de la repartición ubicado en Los Molles, lo que permite una intervención rápida y sin demoras logísticas.

MAQUINA VIALIDAD PROVINCIAL-222 (2)

Cabe destacar que este año los preparativos comenzaron con mayor anticipación. Durante febrero, se realizó la renovación completa de la señalización horizontal, incluyendo líneas centrales y laterales. A diferencia de otros caminos, en la Ruta Provincial 222 la demarcación se ejecutó en color amarillo para mejorar la visibilidad cuando la calzada se encuentra cubierta por nieve o hielo.

Finalmente, desde el organismo recomiendan a quienes transiten por la zona consultar previamente el estado del tiempo y portar cadenas para nieve, un elemento clave ante posibles contingencias en este corredor de alta montaña.

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