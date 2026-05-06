6 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Zonda

Por Zonda, suspenden las clases presenciales en este departamento de Mendoza

A raíz del fuerte viento Zonda, registrado en la zona cordillerana, la DGE determinó la suspensión de clases para el turno mañana en esta zona de Mendoza.

Se suspenden las clases presenciales por Zonda en esta zona de Mendoza.

Se suspenden las clases presenciales por Zonda en esta zona de Mendoza.

Por Sitio Andino Sociedad

La Dirección General de Escuelas determinó la suspensión de las clases para el turno mañana en Tupungato. La medida responde a la presencia de fuertes ráfagas de viento Zonda y sigue las recomendaciones emitidas por la Dirección de Defensa Civil.

Clases suspendidas: detalles de la medida

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Debido a los pronósticos meteorológicos que confirman ráfagas de viento y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informa que este miércoles 6 de mayo, se ha determinado la suspensión de clases presenciales en el turno mañana en las escuelas de todos los niveles y modalidades en zonas de montaña de Tupungato.

La suspensión afecta a:

  • Niveles: todos los niveles (Inicial, Primario, Secundario y Superior).

  • Modalidades: todas las modalidades educativas.

  • Zona afectada: únicamente Tupungato.

Situación en el resto de la provincia

En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad. La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

Se recomienda a los padres y tutores mantenerse informados a través de los canales oficiales de la DGE y Defensa Civil ante posibles actualizaciones para los turnos tarde y nocturno.

Recomendaciones y precauciones a tomar en caso de viento Zonda

  • Hidratarse permanentemente niños y ancianos.
  • Tener a mano la medicación en caso de sufrir asma o cualquier otra enfermedad bronquial, pulmonar y cardiaca.
  • Cerrar la casa lo más herméticamente posible para evitar la entrada del aire seco y caliente del exterior. Tapar con trapos húmedos todas las pequeñas aberturas, como marcos de puertas y ventanas.
  • En casos extremos, aumentar artificialmente la humedad del interior de la casa mediante rociado o regado del piso o paredes.
  • Evitar la inhalación del polvo suspendido en el aire que arrastra el viento y protegerse los ojos. No tocar objetos metálicos, ya que se pueden producir descargas de corriente estáticas
  • Ser precavido en lugares descubiertos. Por momentos, las fuertes ráfagas del viento Zonda pueden arrancar chapas, tejas u otros objetos de los techos y ser arrojados con fuerza a grandes distancias.
  • Mantenerse alejado de los árboles grandes y frondosos de madera frágil. La fuerza del viento puede quebrar ramas y arrojarlas sobre las personas.
  • No estacionar el automóvil bajo árboles.
  • Al conducir, extremar la precaución.
  • No manejar materiales inflamables y elementos que pueden provocar chispas o fuego, ya que la sequedad del ambiente durante el Zonda eleva la posibilidad de incendios. Asegurarse de apagar completamente la colilla del cigarrillo antes de arrojarla.

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