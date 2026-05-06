Por Zonda, suspenden las clases presenciales en este departamento de Mendoza

Se suspenden las clases presenciales por Zonda en esta zona de Mendoza.

La Dirección General de Escuelas determinó la suspensión de las clases para el turno mañana en Tupungato. La medida responde a la presencia de fuertes ráfagas de viento Zonda y sigue las recomendaciones emitidas por la Dirección de Defensa Civil.

Por Zonda, suspenden las clases en una localidad de Las Heras

Debido a los pronósticos meteorológicos que confirman ráfagas de viento y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informa que este miércoles 6 de mayo, se ha determinado la suspensión de clases presenciales en el turno mañana en las escuelas de todos los niveles y modalidades en zonas de montaña de Tupungato.

Niveles: todos los niveles (Inicial, Primario, Secundario y Superior).

Modalidades: todas las modalidades educativas.

Zona afectada: únicamente Tupungato.

Situación en el resto de la provincia

En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad. La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

Se recomienda a los padres y tutores mantenerse informados a través de los canales oficiales de la DGE y Defensa Civil ante posibles actualizaciones para los turnos tarde y nocturno.

Recomendaciones y precauciones a tomar en caso de viento Zonda