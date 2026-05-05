El Tren de Cercanías en Mendoza tendrá 45 kilómetros y duplicará sus estaciones en cuatro departamentos

El Gobierno de Mendoza anunció ante la Asamblea Legislativa del pasado viernes la ampliación del Tren de Cercanías , uno de los proyectos más ambiciosos en materia de transporte público en la provincia. Gracias a procesos de licitación más eficientes , la obra incorporará 12 kilómetros adicionales de vía y pasará de 8 a 19 estaciones , alcanzando a los departamentos de Junín, San Martín, Maipú y Luján de Cuyo.

Uno de los datos más relevantes es la modificación del presupuesto oficial. En su versión inicial, el proyecto contemplaba 33 kilómetros de extensión con una inversión de 202.000 millones de pesos . Sin embargo, tras la optimización del proceso, el monto se redujo a 196.000 millones de pesos , lo que permitió no solo mantener la obra sino también ampliarla a 45 kilómetros y sumar más del doble de estaciones previstas .

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La movilidad también es parte central de nuestra visión. Por eso avanzamos con el Tren de Cercanías del Este. Originalmente llamamos a licitación con un presupuesto oficial de casi 202.000 millones de pesos y una extensión de 33 km de vía, que iniciaba en Junín, pasando por… pic.twitter.com/kGLxC2IDh9

" Logramos extender el proyecto de 33 a 45 kilómetros, incorporando 12 kilómetros adicionales sin superar el presupuesto previsto. Esto permitirá cubrir una zona altamente densificada y pasar de 8 a 19 paradores ", explicó la subsecretaria de Infraestructura y Ordenamiento Territorial, Marité Badui.

El Tren de Cercanías llegará hasta Luján de Cuyo

Con esta reconfiguración, el tren dejará de tener como punto final Maipú y extenderá su recorrido hasta Luján de Cuyo, incluyendo la zona de Chacras de Coria.

Durante su discurso del 1 de mayo, el gobernador Alfredo Cornejo destacó el alcance del proyecto: "Esto permitirá llevar la red total a 80 kilómetros, superando incluso a CABA".

Por su parte, el intendente de Maipú, Matías Stevanato, subrayó la importancia de la obra para su departamento, ya que el trazado atravesará zonas clave como Alto Maipú, calle 25 de Mayo, Palma y Villa Castillo, antes de continuar hacia Luján.

Además, resaltó el impacto en la conectividad regional: "El Tren de Cercanías llega a Junín, lo que permitirá a vecinos de Rodeo del Medio, Beltrán, San Roque y Coquimbito conectarse con la estación Gutiérrez y desde allí tomar el metrotranvía hasta el aeropuerto".

Embed Importante para Maipú. Importante para Mendoza.



El anuncio del Tren de Cercanía que unirá Maipú y Luján de Cuyo consolida a nuestro departamento como un punto estratégico dentro de la ampliación del Metrotranvía de Mendoza y como un nodo clave de integración metropolitana.



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Según las estimaciones oficiales, el recorrido completo desde el Este provincial hasta Luján de Cuyo demandará alrededor de 65 minutos, lo que representa una mejora significativa en los tiempos de traslado.

Adjudicación, desafíos operativos y participación internacional

La empresa CEOSA resultó adjudicataria de la obra de infraestructura y de la operación del servicio, aunque se trata de su primera incursión en el ámbito ferroviario. Por este motivo, deberá gestionar una habilitación especial ante el Registro Nacional de Operadores Ferroviarios (RENOF).

Alfredo Cornejo tren de cercanías Según las estimaciones oficiales, el recorrido completo desde el Este provincial hasta Luján de Cuyo demandará alrededor de 65 minutos Gobierno de Mendoza

El contrato establece un plazo de 90 días para obtener la autorización correspondiente y avanzar con la puesta en marcha del servicio.

En paralelo, se adjudicó la provisión del material rodante a la firma china CRRC Tangshan, que será responsable de suministrar los trenes. En las próximas semanas se iniciarán los trámites de importación necesarios para incorporar las unidades al sistema.