5 de mayo de 2026
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El Tren de Cercanías en Mendoza tendrá 45 kilómetros y duplicará sus estaciones en cuatro departamentos

La obra pasará de 33 a 45 kilómetros y de 8 a 19 estaciones, alcanzando nuevos departamentos sin incrementar el gasto previsto.

La obra se amplió 12 kilómetros y llegará hasta Luján

La obra se amplió 12 kilómetros y llegará hasta Luján

Foto: Yemel Fil
 Por Carla Canizzaro

El Gobierno de Mendoza anunció ante la Asamblea Legislativa del pasado viernes la ampliación del Tren de Cercanías, uno de los proyectos más ambiciosos en materia de transporte público en la provincia. Gracias a procesos de licitación más eficientes, la obra incorporará 12 kilómetros adicionales de vía y pasará de 8 a 19 estaciones, alcanzando a los departamentos de Junín, San Martín, Maipú y Luján de Cuyo.

Más obra con menor costo

Uno de los datos más relevantes es la modificación del presupuesto oficial. En su versión inicial, el proyecto contemplaba 33 kilómetros de extensión con una inversión de 202.000 millones de pesos. Sin embargo, tras la optimización del proceso, el monto se redujo a 196.000 millones de pesos, lo que permitió no solo mantener la obra sino también ampliarla a 45 kilómetros y sumar más del doble de estaciones previstas.

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"Logramos extender el proyecto de 33 a 45 kilómetros, incorporando 12 kilómetros adicionales sin superar el presupuesto previsto. Esto permitirá cubrir una zona altamente densificada y pasar de 8 a 19 paradores", explicó la subsecretaria de Infraestructura y Ordenamiento Territorial, Marité Badui.

El Tren de Cercanías llegará hasta Luján de Cuyo

Con esta reconfiguración, el tren dejará de tener como punto final Maipú y extenderá su recorrido hasta Luján de Cuyo, incluyendo la zona de Chacras de Coria.

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Durante su discurso del 1 de mayo, el gobernador Alfredo Cornejo destacó el alcance del proyecto: "Esto permitirá llevar la red total a 80 kilómetros, superando incluso a CABA".

Por su parte, el intendente de Maipú, Matías Stevanato, subrayó la importancia de la obra para su departamento, ya que el trazado atravesará zonas clave como Alto Maipú, calle 25 de Mayo, Palma y Villa Castillo, antes de continuar hacia Luján.

Además, resaltó el impacto en la conectividad regional: "El Tren de Cercanías llega a Junín, lo que permitirá a vecinos de Rodeo del Medio, Beltrán, San Roque y Coquimbito conectarse con la estación Gutiérrez y desde allí tomar el metrotranvía hasta el aeropuerto".

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Según las estimaciones oficiales, el recorrido completo desde el Este provincial hasta Luján de Cuyo demandará alrededor de 65 minutos, lo que representa una mejora significativa en los tiempos de traslado.

Adjudicación, desafíos operativos y participación internacional

La empresa CEOSA resultó adjudicataria de la obra de infraestructura y de la operación del servicio, aunque se trata de su primera incursión en el ámbito ferroviario. Por este motivo, deberá gestionar una habilitación especial ante el Registro Nacional de Operadores Ferroviarios (RENOF).

Alfredo Cornejo tren de cercanías
Según las estimaciones oficiales, el recorrido completo desde el Este provincial hasta Luján de Cuyo demandará alrededor de 65 minutos

Según las estimaciones oficiales, el recorrido completo desde el Este provincial hasta Luján de Cuyo demandará alrededor de 65 minutos

El contrato establece un plazo de 90 días para obtener la autorización correspondiente y avanzar con la puesta en marcha del servicio.

En paralelo, se adjudicó la provisión del material rodante a la firma china CRRC Tangshan, que será responsable de suministrar los trenes. En las próximas semanas se iniciarán los trámites de importación necesarios para incorporar las unidades al sistema.

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