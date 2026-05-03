Con la nueva Legislatura de Mendoza el oficialismo sigue fuerte, pero se reconfigura el poder
Con la nueva conformación tras las elecciones, Cambia Mendoza mantiene la mayoría, pero la irrupción de La Libertad Avanza, el peso del petrismo y la división del peronismo abren una etapa de mayor negociación en ambas Cámaras.
El 1 de mayo quedó conformada la nueva Legislatura de Mendoza.
DO,MINEl pasado viernes quedó conformada la Legislatura de Mendoza con los diputados y senadores por los próximos años y redefinió el mapa político de Mendoza, que sigue siendo favorable al oficialismo, aunque ahora con un poder repartido entre distintos sectores. La consolidación de La Libertad Avanza y el avance del petrismo muestran un mapa distinto.
El sector que responde a Luis Petri decidió mantenerse dentro de Cambia Mendoza (CM), que tiene así 19 bancas en el Senado y 21 en Diputados.
Mientras que los legisladores de La Libertad Avanza (LLA), pese a la alianza electoral con el frente oficialista, conformaron su propio bloque en ambas Cámaras, con 5 senadores y 7 diputados.
Del otro lado, el peronismo formalizó su división en dos expresiones: el Partido Justicialista (PJ), alineado con los intendentes, y Fuerza Patria, vinculado al kirchnerismo.
Pero en el Senado, el justicialismo "tradicional" formará un espacio más amplio con La Unión Mendocina, el interbloque Encuentro Mendocino, con 8 miembros, lo que implicó que pasen a ser la primera minoría en la Cámara alta, dejando a LLA en tercer lugar. En tanto, en diputados se mantienen - por el momento- en espacios distintos.
Nueva composición de la Cámara de Diputados
UCR
Andrés Lombardi
Beatriz Martínez
Alberto López (petrista)
Miguel Ronco
Elisabeth Crescitelli
Raúl Villach (petrista)
César Cattaneo
María Eugenia De Marchi (petrista)
Érica Pulido
Silvina Gómez
Franco Ambrosini
Julián Sadofschi
Juana Allende
Ismael Jadur (petrista)
Jorge Raúl Zingaretti (petrista)
Griselda Petri (petrista)
Daniel Llaver
Melisa Martínez Malanca
Leo Mastrángelo
Alejandra Torti
Carlos Ponce (petrista)
La Libertad Avanza
María Inés Ramos
Estefanía Corvalán
Pablo Castro
Cecilia Soler
Federico Palazzo
María Fernanda Kaufman
Nicolás De Pedro
Unión PRO
Sol Salinas
Mejor Mendoza
Mauro Giambastiani
Partido Justicialista
Germán Gómez
Verónica Valverde
Matías Miguel Montes
Juana Aixa Moreno
Alejandra Barro
Gustavo Perret
Fuerza Patria
Lucas Ilardo
Lidia Quintana
Renovación Justicialista
Julio Villafañe
Frente Renovador Mendoza Línea Nacional
Gabriela Lizana
Mendocinos por la Libertad
Gustavo Cairo
La Unión Mendocina
Rolando Scanio
Jorge Difonso
Propuesta Republicana PRO
Cintia Gómez
Stella Huczak
Jimena Cogo
Bloque de los Jubilados Auténticos
Edgardo Civit
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La Legislatura de Mendoza se renovó en un 50%: así quedó la Cámara de Diputados.
Nueva conformación de la Cámara de Senadores
Patricia Sánchez
Eduardo Martín
Evelin Giselle Pérez
Néstor Majul
Natalia Rabite
Martín Kerchner
Silvia Cornejo
Leonardo Yapur
Jésica Laferte
Yamel Ases
María Galiñares (petrista)
Marcelino Iglesias
Walther Marcolini
Sergio Marquez
Natacha Eisenchlas
David Saéz
María Laura Sainz
Oscar Sevilla (petrista)
Gustavo Soto
La Libertad Avanza
Lucas Fosco
María Pía Fanelli
Alejandra Gómez
Macarena D’Ambrogio
Carolina Loparco
Partido Justicialista (interbloque Encuentro Mendocino)
Adriana Cano (PJ)
Luis Novillo (PJ)
María Luz Llorens (PJ)
Pedro Serra (PJ)
Mauricio Sat (PJ)
La Unión Mendocina (interbloque Encuentro Mendocino)
Flavia Manoni
Ariel Pringles
Marcos Quattrini
Frenre Patria
Omar Parisi (FP)
, Félix González
PRO
Martín Rostand
PD
Armando Magistretti
Partido Verde
Dugar Chappel
Podemos-Encuentro Peronista
Duilio Pezzutti
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La Legislatura de Mendoza se renovó en un 50%: así quedó la Cámara de Senadores.