3 de mayo de 2026
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Legislatura de Mendoza

Con la nueva Legislatura de Mendoza el oficialismo sigue fuerte, pero se reconfigura el poder

Con la nueva conformación tras las elecciones, Cambia Mendoza mantiene la mayoría, pero la irrupción de La Libertad Avanza, el peso del petrismo y la división del peronismo abren una etapa de mayor negociación en ambas Cámaras.

El 1 de mayo quedó conformada la nueva Legislatura de Mendoza.

El 1 de mayo quedó conformada la nueva Legislatura de Mendoza.

Foto: Cristian Lozano
 Por Cecilia Zabala

DO,MINEl pasado viernes quedó conformada la Legislatura de Mendoza con los diputados y senadores por los próximos años y redefinió el mapa político de Mendoza, que sigue siendo favorable al oficialismo, aunque ahora con un poder repartido entre distintos sectores. La consolidación de La Libertad Avanza y el avance del petrismo muestran un mapa distinto.

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El sector que responde a Luis Petri decidió mantenerse dentro de Cambia Mendoza (CM), que tiene así 19 bancas en el Senado y 21 en Diputados.

Mientras que los legisladores de La Libertad Avanza (LLA), pese a la alianza electoral con el frente oficialista, conformaron su propio bloque en ambas Cámaras, con 5 senadores y 7 diputados.

Del otro lado, el peronismo formalizó su división en dos expresiones: el Partido Justicialista (PJ), alineado con los intendentes, y Fuerza Patria, vinculado al kirchnerismo.

Pero en el Senado, el justicialismo "tradicional" formará un espacio más amplio con La Unión Mendocina, el interbloque Encuentro Mendocino, con 8 miembros, lo que implicó que pasen a ser la primera minoría en la Cámara alta, dejando a LLA en tercer lugar. En tanto, en diputados se mantienen - por el momento- en espacios distintos.

Nueva composición de la Cámara de Diputados

UCR

  • Andrés Lombardi
  • Beatriz Martínez
  • Alberto López (petrista)
  • Miguel Ronco
  • Elisabeth Crescitelli
  • Raúl Villach (petrista)
  • César Cattaneo
  • María Eugenia De Marchi (petrista)
  • Érica Pulido
  • Silvina Gómez
  • Franco Ambrosini
  • Julián Sadofschi
  • Juana Allende
  • Ismael Jadur (petrista)
  • Jorge Raúl Zingaretti (petrista)
  • Griselda Petri (petrista)
  • Daniel Llaver
  • Melisa Martínez Malanca
  • Leo Mastrángelo
  • Alejandra Torti
  • Carlos Ponce (petrista)

La Libertad Avanza

  • María Inés Ramos
  • Estefanía Corvalán
  • Pablo Castro
  • Cecilia Soler
  • Federico Palazzo
  • María Fernanda Kaufman
  • Nicolás De Pedro

Unión PRO

  • Sol Salinas

Mejor Mendoza

  • Mauro Giambastiani

Partido Justicialista

  • Germán Gómez
  • Verónica Valverde
  • Matías Miguel Montes
  • Juana Aixa Moreno
  • Alejandra Barro
  • Gustavo Perret

Fuerza Patria

  • Lucas Ilardo
  • Lidia Quintana

Renovación Justicialista

  • Julio Villafañe

Frente Renovador Mendoza Línea Nacional

  • Gabriela Lizana

Mendocinos por la Libertad

  • Gustavo Cairo

La Unión Mendocina

  • Rolando Scanio
  • Jorge Difonso

Propuesta Republicana PRO

  • Cintia Gómez
  • Stella Huczak
  • Jimena Cogo

Bloque de los Jubilados Auténticos

  • Edgardo Civit
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La Legislatura de Mendoza se renovó en un 50%: así quedó la Cámara de Diputados.

La Legislatura de Mendoza se renovó en un 50%: así quedó la Cámara de Diputados.

Nueva conformación de la Cámara de Senadores

  • Patricia Sánchez
  • Eduardo Martín
  • Evelin Giselle Pérez
  • Néstor Majul
  • Natalia Rabite
  • Martín Kerchner
  • Silvia Cornejo
  • Leonardo Yapur
  • Jésica Laferte
  • Yamel Ases
  • María Galiñares (petrista)
  • Marcelino Iglesias
  • Walther Marcolini
  • Sergio Marquez
  • Natacha Eisenchlas
  • David Saéz
  • María Laura Sainz
  • Oscar Sevilla (petrista)
  • Gustavo Soto

La Libertad Avanza

  • Lucas Fosco
  • María Pía Fanelli
  • Alejandra Gómez
  • Macarena D’Ambrogio
  • Carolina Loparco

Partido Justicialista (interbloque Encuentro Mendocino)

  • Adriana Cano (PJ)
  • Luis Novillo (PJ)
  • María Luz Llorens (PJ)
  • Pedro Serra (PJ)
  • Mauricio Sat (PJ)

La Unión Mendocina (interbloque Encuentro Mendocino)

  • Flavia Manoni
  • Ariel Pringles
  • Marcos Quattrini

Frenre Patria

  • Omar Parisi (FP)
  • , Félix González

PRO

  • Martín Rostand

PD

  • Armando Magistretti

Partido Verde

  • Dugar Chappel

Podemos-Encuentro Peronista

  • Duilio Pezzutti
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La Legislatura de Mendoza se renovó en un 50%: así quedó la Cámara de Senadores.

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