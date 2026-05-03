Con la nueva Legislatura de Mendoza el oficialismo sigue fuerte, pero se reconfigura el poder

DO,MINEl pasado viernes quedó conformada la Legislatura de Mendoza con los diputados y senadores por los próximos años y redefinió el mapa político de Mendoza, que sigue siendo favorable al oficialismo, aunque ahora con un poder repartido entre distintos sectores. La consolidación de La Libertad Avanza y el avance del petrismo muestran un mapa distinto.

Con la nueva conformación de la Casa de las Leyes , que se renovó en un 50%, y que quedó en funciones con la Asamblea Legislativa tras las elecciones 2025 ; el radicalismo y sus aliados se consolidan como la principal fuerza parlamentaria. Ahora se viene el armado de comisiones y reparto de poder .

Alfredo Cornejo en la Legislatura: los ejes de su discurso ante la Asamblea

Lo que se viene en la Legislatura de Mendoza: armado de comisiones y reparto de poder

El sector que responde a Luis Petri decidió mantenerse dentro de Cambia Mendoza (CM) , que tiene así 19 bancas en el Senado y 21 en Diputados.

Mientras que los legisladores de La Libertad Avanza (LLA), pese a la alianza electoral con el frente oficialista, conformaron su propio bloque en ambas Cámaras, con 5 senadores y 7 diputados.

Del otro lado, el peronismo formalizó su división en dos expresiones: el Partido Justicialista (PJ), alineado con los intendentes, y Fuerza Patria, vinculado al kirchnerismo.

Pero en el Senado, el justicialismo "tradicional" formará un espacio más amplio con La Unión Mendocina, el interbloque Encuentro Mendocino, con 8 miembros, lo que implicó que pasen a ser la primera minoría en la Cámara alta, dejando a LLA en tercer lugar. En tanto, en diputados se mantienen - por el momento- en espacios distintos.

Nueva composición de la Cámara de Diputados

UCR

Andrés Lombardi

Beatriz Martínez

Alberto López (petrista)

Miguel Ronco

Elisabeth Crescitelli

Raúl Villach (petrista)

César Cattaneo

María Eugenia De Marchi (petrista)

Érica Pulido

Silvina Gómez

Franco Ambrosini

Julián Sadofschi

Juana Allende

Ismael Jadur (petrista)

Jorge Raúl Zingaretti (petrista)

Griselda Petri (petrista)

Daniel Llaver

Melisa Martínez Malanca

Leo Mastrángelo

Alejandra Torti

Carlos Ponce (petrista)

La Libertad Avanza

María Inés Ramos

Estefanía Corvalán

Pablo Castro

Cecilia Soler

Federico Palazzo

María Fernanda Kaufman

Nicolás De Pedro

Unión PRO

Sol Salinas

Mejor Mendoza

Mauro Giambastiani

Partido Justicialista

Germán Gómez

Verónica Valverde

Matías Miguel Montes

Juana Aixa Moreno

Alejandra Barro

Gustavo Perret

Fuerza Patria

Lucas Ilardo

Lidia Quintana

Renovación Justicialista

Julio Villafañe

Frente Renovador Mendoza Línea Nacional

Gabriela Lizana

Mendocinos por la Libertad

Gustavo Cairo

La Unión Mendocina

Rolando Scanio

Jorge Difonso

Propuesta Republicana PRO

Cintia Gómez

Stella Huczak

Jimena Cogo

Bloque de los Jubilados Auténticos

Edgardo Civit

WhatsApp Image 2026-04-24 at 5.07.27 PM (1) La Legislatura de Mendoza se renovó en un 50%: así quedó la Cámara de Diputados.

Nueva conformación de la Cámara de Senadores

Patricia Sánchez

Eduardo Martín

Evelin Giselle Pérez

Néstor Majul

Natalia Rabite

Martín Kerchner

Silvia Cornejo

Leonardo Yapur

Jésica Laferte

Yamel Ases

María Galiñares (petrista)

Marcelino Iglesias

Walther Marcolini

Sergio Marquez

Natacha Eisenchlas

David Saéz

María Laura Sainz

Oscar Sevilla (petrista)

Gustavo Soto

La Libertad Avanza

Lucas Fosco

María Pía Fanelli

Alejandra Gómez

Macarena D’Ambrogio

Carolina Loparco

Partido Justicialista (interbloque Encuentro Mendocino)

Adriana Cano (PJ)

Luis Novillo (PJ)

María Luz Llorens (PJ)

Pedro Serra (PJ)

Mauricio Sat (PJ)

La Unión Mendocina (interbloque Encuentro Mendocino)

Flavia Manoni

Ariel Pringles

Marcos Quattrini

Frenre Patria

Omar Parisi (FP)

, Félix González

PRO

Martín Rostand

PD

Armando Magistretti

Partido Verde

Dugar Chappel

Podemos-Encuentro Peronista

Duilio Pezzutti