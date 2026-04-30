Diputado del sur mendocino pone el foco en "achicar la provincia" y potenciar la región

Abril se despide en Mendoza con una intensa agenda institucional y política marcada por juramentos y asunciones legislativas. En Malargüe , la presencia del diputado provincial Carlos Ponce , junto a Griselda Petri , puso el foco en la integración territorial, el desarrollo del sur y la necesidad de reducir las asimetrías entre departamentos .

La segunda quincena del mes dejó una fuerte impronta política en la provincia, con la renovación de cuerpos deliberativos en distintos departamentos y la asunción de nuevos legisladores en la Legislatura de Mendoza . En ese marco, el sur provincial también fue escenario de actividad, con dirigentes que comenzaron a delinear agendas de trabajo en el territorio.

En este contexto, el diputado provincial por el Cuarto Distrito, Carlos Ponce , visitó Malargüe acompañado por la referente de Mendocinos por el Futuro , Griselda Petri . La agenda incluyó encuentros con militantes y referentes del espacio, además de contactos con medios locales, donde se abordaron los principales desafíos de la región.

En diálogo con SITIO ANDINO, Ponce remarcó que uno de los ejes del sector que integra es “achicar la provincia”, en alusión a las marcadas diferencias entre el Gran Mendoza y los departamentos más alejados. Según explicó, estas desigualdades impactan de manera directa en el desarrollo y la calidad de vida de las comunidades del interior.

El legislador sostuvo que el objetivo es avanzar hacia una provincia más integrada, con una mirada superadora. En esa línea, destacó el liderazgo del diputado nacional Luis Petri, quien impulsa una agenda orientada a equilibrar oportunidades y potenciar las capacidades de cada región.

Al referirse al sur mendocino, Carlos Ponce puso en valor su potencial productivo, logístico y estratégico. Desde la actividad agropecuaria hasta la proyección internacional, subrayó la importancia de fortalecer corredores como el Paso Pehuenche, considerado vector para el desarrollo económico.

Finalmente, recordó su reciente juramento en la Legislatura, donde destacó la identidad del Cuarto Distrito. Habló de su diversidad productiva, su extensión territorial, comparable a la de varios países, y los desafíos que implica administrar realidades complejas, pero con amplias posibilidades de crecimiento.