Maipú Municipio lanza la "Ruta de Derechos" para acercar asistencia legal a los barrios

En el marco del Mes del Buen Trato hacia las Personas Mayores, que se conmemora durante junio, Maipú Municipio puso en marcha una serie de iniciativas destinadas a promover el cuidado, la participación y la defensa de los derechos de este sector de la comunidad.
Entre las propuestas más destacadas se encuentra “Ruta de Derechos”, un programa territorial que acerca asesoramiento jurídico gratuito a los barrios con el objetivo de garantizar el acceso a la información y a la justicia.
Asesoramiento legal gratuito en distintos puntos de Maipú Municipio
La iniciativa contará con la participación de abogados de la Dirección de Defensa del Consumidor de Maipú, quienes brindarán orientación sobre temas vinculados a la vida cotidiana de las personas mayores.
Entre las consultas que podrán realizarse se encuentran cuestiones relacionadas con sucesiones, contratos de inmuebles, regularización dominial, estafas bancarias, defensa del consumidor y otros temas legales.
Las jornadas de asesoramiento se desarrollarán en los siguientes puntos:
Miércoles 17 de junio: Centro de Jubilados de Coquimbito (Cremashi Rutini 64).
Lunes 22 de junio: Oficina de Adultos Mayores (Ozamis Sur 75).
Campaña del Buen Trato y actividades solidarias en Maipú Municipio
Dentro de la agenda prevista para junio, el viernes 12 de junio se realizará una actividad conjunta con el Voluntariado de Música, Alegría y Cariño en la Residencia de Adultos Mayores. Quienes deseen participar pueden inscribirse al 2617597140.
Además, se desarrollarán dos jornadas de la Campaña del Buen Trato, orientadas a brindar información y herramientas para prevenir situaciones de vulnerabilidad.
Las actividades tendrán lugar:
Jueves 25 de junio, de 11 a 12.30, en la Plaza Departamental 12 de Febrero.
Viernes 26 de junio, de 11 a 12.30, en el Santuario María Auxiliadora de Rodeo del Medio.
Durante ambos encuentros se ofrecerá información sobre prevención de estafas y delitos, promoción de derechos y asesoramiento legal, en conjunto con los centros de jubilados del departamento.
Convocan a jóvenes para sumarse a un voluntariado intergeneracional
Por otra parte, el municipio continúa impulsando el programa Voluntariado Joven Mayor, una propuesta que busca fortalecer los vínculos entre generaciones mediante espacios de encuentro, acompañamiento y aprendizaje compartido.
La convocatoria está dirigida a personas de hasta 30 años que residan en Maipú y deseen participar en acciones de acompañamiento a adultos mayores.
Los interesados pueden acercarse a la sede de Ozamis Sur 75, de lunes a viernes de 8 a 13 horas, comunicarse al WhatsApp 2617597140, escribir al correo [email protected] o contactarse a través de Instagram en @personasmayoresmaipu.
Con estas iniciativas, Maipú busca fortalecer la inclusión, la participación activa y la protección integral de los derechos del adulto mayor en todo el departamento.