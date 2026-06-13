Maipú Municipio lanza la "Ruta de Derechos" para acercar asistencia legal a los barrios

En el marco del Mes del Buen Trato hacia las Personas Mayores , que se conmemora durante junio, Maipú Municipio puso en marcha una serie de iniciativas destinadas a promover el cuidado, la participación y la defensa de los derechos de este sector de la comunidad.

Entre las propuestas más destacadas se encuentra “Ruta de Derechos” , un programa territorial que acerca asesoramiento jurídico gratuito a los barrios con el objetivo de garantizar el acceso a la información y a la justicia.

La iniciativa contará con la participación de abogados de la Dirección de Defensa del Consumidor de Maipú , quienes brindarán orientación sobre temas vinculados a la vida cotidiana de las personas mayores.

Entre las consultas que podrán realizarse se encuentran cuestiones relacionadas con sucesiones, contratos de inmuebles, regularización dominial, estafas bancarias, defensa del consumidor y otros temas legales .

Las jornadas de asesoramiento se desarrollarán en los siguientes puntos:

Miércoles 17 de junio: Centro de Jubilados de Coquimbito (Cremashi Rutini 64).

Lunes 22 de junio: Oficina de Adultos Mayores (Ozamis Sur 75).

Campaña del Buen Trato y actividades solidarias en Maipú Municipio

Dentro de la agenda prevista para junio, el viernes 12 de junio se realizará una actividad conjunta con el Voluntariado de Música, Alegría y Cariño en la Residencia de Adultos Mayores. Quienes deseen participar pueden inscribirse al 2617597140.

Además, se desarrollarán dos jornadas de la Campaña del Buen Trato, orientadas a brindar información y herramientas para prevenir situaciones de vulnerabilidad.

Las actividades tendrán lugar:

Jueves 25 de junio , de 11 a 12.30, en la Plaza Departamental 12 de Febrero .

Viernes 26 de junio, de 11 a 12.30, en el Santuario María Auxiliadora de Rodeo del Medio.

Durante ambos encuentros se ofrecerá información sobre prevención de estafas y delitos, promoción de derechos y asesoramiento legal, en conjunto con los centros de jubilados del departamento.

Convocan a jóvenes para sumarse a un voluntariado intergeneracional

Por otra parte, el municipio continúa impulsando el programa Voluntariado Joven Mayor, una propuesta que busca fortalecer los vínculos entre generaciones mediante espacios de encuentro, acompañamiento y aprendizaje compartido.

La convocatoria está dirigida a personas de hasta 30 años que residan en Maipú y deseen participar en acciones de acompañamiento a adultos mayores.

Los interesados pueden acercarse a la sede de Ozamis Sur 75, de lunes a viernes de 8 a 13 horas, comunicarse al WhatsApp 2617597140, escribir al correo [email protected] o contactarse a través de Instagram en @personasmayoresmaipu.

Con estas iniciativas, Maipú busca fortalecer la inclusión, la participación activa y la protección integral de los derechos del adulto mayor en todo el departamento.