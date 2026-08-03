3 de agosto de 2026
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Ruta Provincial 222

Ruta Provincial 222 se encuentra transitable con precaución

Vialidad Provincial mantiene habilitada la ruta y es obligatorio el uso de cadenas desde el control de Gendarmería Nacional. Continúan las nevadas y las tareas de despeje

Tránsito con precaución por Ruta Provincial 222.

Tránsito con precaución por Ruta Provincial 222.

 Por Claudio Altamirano

Ruta Provincial 222 permanece habilitada con circulación restringida y extrema precaución hacia Los Molles y Las Leñas. La Dirección Provincial de Vialidad confirmó que es obligatorio portar y colocar cadenas en el último tramo antes del centro de esquí, mientras continúan las tareas de despeje tras el intenso temporal de nieve que se registró al oeste de Malargüe.

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) informó este lunes que la Ruta Provincial 222, principal vía de acceso a Los Molles y al centro internacional de esquí Las Leñas, se encuentra transitable con extrema precaución. Las autoridades recordaron que es obligatorio el uso de cadenas desde el edificio de la Seccional de Gendarmería Nacional, ubicado a unos seis kilómetros del ingreso al complejo turístico.

Sigue nevando en la zona cordillerana de Malargüe

El parte oficial también advierte que en el sector de Arroyo El Desecho se registra viento blanco, una condición que reduce considerablemente la visibilidad y dificulta la circulación. A ello se suma la presencia de equipos y maquinaria pesada de la Dirección Provincial de Vialidad, que permanecerán trabajando durante toda la jornada para garantizar la transitabilidad y mejorar las condiciones del camino.

La recomendación para quienes deban viajar hacia la alta montaña, es hacerlo respetando las indicaciones del personal apostado sobre la ruta y circulando a baja velocidad para evitar inconvenientes en sectores con acumulación de nieve y formación de hielo.

Vale recordar que durante la mañana y buena parte de la tarde del domingo, el fuerte temporal obligó a las autoridades a disponer el corte total de la Ruta Provincial 222, debido a la intensa nevada y a las condiciones adversas que impedían una circulación segura.

Las precipitaciones níveas continúan este lunes en distintos puntos de la cordillera de Malargüe. Nieva en Los Molles, Pozo de las Ánimas, Las Leñas, además de los valles Hermoso, El Azufre y del Pehuenche, donde el pronóstico anticipa que las condiciones invernales persistirán durante gran parte de la jornada.

En tanto, en la ciudad de Malargüe se registraron chaparrones durante la madrugada y el Servicio Meteorológico Nacional prevé lloviznas para el resto de la mañana. Hacia la tarde se espera una mejora gradual, con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima estimada en 9 grados.

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