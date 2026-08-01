1 de agosto de 2026
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Sitio Andino
San Rafael

San Rafael recuperó la circulación por el paso de Pobre Diablo

El Municipio de San Rafael reconstruyó el terraplén, colocó material pétreo, una base estabilizada y una terminación reforzada con arenado.

El Paso de Pobre Diablo habilitado en San Rafael.

El Paso de Pobre Diablo habilitado en San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

El tránsito por el paso de Pobre Diablo, en San Rafael, quedó habilitado este viernes 31 de julio al mediodía, luego de las obras realizadas para reconstruir el camino que había sido severamente afectado por las tormentas del verano.

La reapertura permite restablecer una conexión clave entre la avenida Vélez Sarsfield, la Ruta Nacional 143 y Ejército de los Andes. Desde el mediodía, automóviles, camiones y colectivos comenzaron a circular nuevamente por el sector. El intendente Omar Félix recorrió el lugar y supervisó las últimas tareas antes de la habilitación.

Cómo fueron las obras en el paso de Pobre Diablo en San Rafael

La secretaria de Obras Públicas de San Rafael, Andrea Fichetti, explicó que los trabajos demandaron una importante intervención para recuperar el terraplén y garantizar condiciones adecuadas de circulación.

“Fue un trabajo intenso para restablecer el terraplén, consolidado con material pétreo. Luego se trabajó en la parte superior con una base estabilizada y una terminación de imprimación reforzada con arenado, que queda apta para la circulación vehicular”, detalló la funcionaria.

El paso se encuentra sobre el brazo sur del río Diamante, en un sector cuya jurisdicción es compartida con la Provincia. Según Fichetti, la intervención fue ejecutada integralmente por el Municipio ante la falta de respuesta de los demás organismos involucrados. “Fueron muchas horas de máquinas, camiones y operarios para poder habilitar el paso”, destacó la secretaria de Obras Públicas.

Instalaron nuevas luminarias LED

Además de reconstruir el camino, el Municipio realizó una inversión para reforzar el sistema de iluminación de la zona. Las nuevas luminarias LED fueron colocadas sobre la avenida Vélez Sarsfield, desde el barrio El Molino hasta el cruce con la Ruta Nacional 143.

Desde la comuna indicaron que el objetivo es mejorar la visibilidad y brindar mayor seguridad durante la noche, teniendo en cuenta el importante flujo de vehículos que circula diariamente por este corredor.

El Municipio de San Rafael trabajará en Los Dos Álamos

Durante la recorrida también se anunció que en los próximos días comenzarán las tareas para recuperar la traza de Los Dos Álamos, otro de los pasos afectados por la crecida del río Diamante.

Aunque el sector es de jurisdicción provincial, el Municipio aportará equipos y materiales para construir un colchón de piedras y colocar una base estabilizada. Fichetti aclaró que será una solución temporal, pero permitirá mejorar las condiciones para que los vecinos puedan volver a circular por el lugar.

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