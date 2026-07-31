Cómo Entre Dos convirtió un alfajor artesanal en una de las marcas más exitosas de Mendoza

Lo que empezó como una salida de fin de semana, alquilar una película y compartir un alfajor artesanal, terminó convirtiéndose en una de las historias emprendedoras más exitosas de Mendoza. Ariel y Coty, fundadores de Entre Dos , pasaron por Visión Empresa , el ciclo de entrevistas de Andino Streaming, y contaron cómo transformaron una cocina familiar en una empresa que hoy produce más de 100.000 alfajores diarios, cuenta con franquicias en distintas provincias, exporta a Chile y continúa apostando por la innovación sin perder su identidad.

Hace 18 años, Ariel y Coty tomaron una decisión que cambiaría para siempre el rumbo de su familia. En la cocina de la casa donde vivían con sus hijas comenzaron a experimentar con recetas de alfajores, impulsados por una idea tan simple como ambiciosa: crear el alfajor que ellos mismos siempre habían querido encontrar.

" Queríamos que siempre tuviera la misma calidad" , recordó Ariel durante su entrevista en Andino Streaming con la conducción de Erika García. Esa obsesión por la excelencia terminó convirtiéndose en el sello distintivo de una marca que hoy es sinónimo de Mendoza.

Los primeros pasos fueron completamente artesanales. Coty desarrolló durante semanas distintas recetas hasta encontrar la tapa perfecta, mientras Ariel continuaba trabajando en relación de dependencia para sostener económicamente el emprendimiento.

El crecimiento fue tan rápido que la cocina quedó chica en pocas semanas. Llegó la primera colaboradora, luego una casa más grande para poder producir, más tarde una pequeña fábrica y, finalmente, una estructura industrial que hoy continúa expandiéndose.

"No dejamos mi trabajo hasta que el proyecto realmente nos permitió sostenernos", recordó Ariel, quien mantuvo ambos desafíos en paralelo hasta fines de 2011. Ese crecimiento nunca fue casual. Detrás hubo decisiones difíciles, inversiones importantes y una característica que, según el propio fundador, define a cualquier emprendedor.

"Si no tomás riesgos, no hay forma de crecer". "Si no tomás riesgos, no hay forma de crecer".

Uno de esos riesgos fue vender su primera vivienda para construir la fábrica propia. Una apuesta enorme que terminó marcando el futuro de Entre Dos.

Historia de Entre Dos: de un emprendimiento familiar a una empresa que conquista Argentina

Si hay algo que distingue a Entre Dos es su capacidad para innovar sin perder el foco en la calidad. El primer alfajor fue el clásico de dulce de leche. Después llegaron los de maicena, los frutados y una creación que terminó cambiando la historia de la empresa: el alfajor de ron.

Pensado originalmente como una edición invernal para acompañar un café, terminó convirtiéndose en uno de los productos más emblemáticos de la marca y fue el primero en recibir un importante reconocimiento nacional.

Con los años llegaron otros sabores que hoy son verdaderos clásicos, como el Alfacoco, el hojaldrado, el de frambuesa o las nuevas propuestas sin gluten, desarrolladas en una planta especialmente certificada. La innovación continúa siendo parte del ADN de la empresa. Incluso Ariel reveló que alguna vez produjeron un llamativo alfajor con jalapeño que tuvo muy buena aceptación, aunque el crecimiento de la producción hizo imposible mantener ese tipo de elaboraciones de baja escala.

Los premios que cambiaron para siempre la historia de la marca

Uno de los grandes puntos de inflexión llegó en 2017. Sin haber enviado oficialmente sus productos al certamen, una persona llevó un alfajor de Entre Dos a una feria especializada y el jurado terminó premiándolo.

Para Ariel, aquel reconocimiento fue completamente inesperado. "Fue totalmente orgánico. Ni siquiera sabíamos que nuestro producto estaba participando".

Ese premio posicionó definitivamente a Entre Dos dentro del mapa nacional de los alfajores artesanales y ayudó a que muchos mendocinos descubrieran que una de las mejores marcas del país había nacido en su propia provincia.

Más de 100.000 alfajores por día y un nuevo desafío

Hoy Entre Dos atraviesa uno de los momentos más importantes de su historia. La empresa produce más de 100.000 alfajores diarios, registra un crecimiento cercano al 30% respecto del año anterior y trabaja en una nueva planta sobre Ruta 40 que permitirá multiplicar entre tres y cuatro veces su capacidad productiva.

Además de su histórica fábrica sobre la Ruta 82 —donde funciona la cafetería y la planta certificada sin gluten—, la marca continúa expandiendo su presencia mediante franquicias en Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Tucumán, Jujuy, San Juan y San Luis, además de comenzar a exportar a Chile.

Sin embargo, Ariel reconoce que el desafío más grande aparece justamente cuando la empresa sale de Mendoza. "Acá la marca ya es muy conocida. El desafío es construir ese mismo reconocimiento en el resto del país".

Un matrimonio, cuatro hijas y un mismo proyecto

Durante la entrevista también hubo lugar para hablar de la historia familiar detrás de la empresa. Después de más de 30 años juntos, Ariel asegura que uno de los secretos fue la división natural de roles. "Nunca tuvimos grandes discusiones porque cada uno encontró desde el principio cuál era su lugar dentro del proyecto."

Aunque sus cuatro hijas crecieron viendo nacer la empresa, la pareja nunca les impuso la continuidad del negocio familiar. "Queremos que cada una haga lo que realmente le gusta. Si algún día quieren sumarse, será bienvenido." "Queremos que cada una haga lo que realmente le gusta. Si algún día quieren sumarse, será bienvenido."

El consejo de Ariel para quienes sueñan con emprender

Antes de despedirse, Ariel dejó un mensaje para quienes hoy están dando sus primeros pasos con un emprendimiento. "Hay que hacerlo. Con los pies sobre la tierra, con riesgos medidos, pero sin dejar que el miedo te paralice".

Para él, incluso cuando un proyecto no funciona, el aprendizaje termina siendo parte del camino. Y cuando le preguntaron cómo le gustaría que recordaran a Entre Dos dentro de 50 años, la respuesta resumió la filosofía que acompañó a la empresa desde aquella primera cocina familiar: "Quiero que siempre nos relacionen con un producto de excelente calidad. Mientras no defraudemos al consumidor, la tarea está cumplida."

Mirá la entrevista completa de Visión Empresa en Andino Streaming: