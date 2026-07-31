31 de julio de 2026
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Sitio Andino
Corte de luz

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 31 de julio

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 31 de julio.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 31 de julio.

Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este viernes 31 de julio, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 31 de julio

Ciudad

  • – En calle Carlos Berdasco, hacia el sur de Avenida Raúl Alfonsín. En Asentamiento Favaloro, Autódromo y en los barrios 31 de Mayo y La Favorita. De 10.00 a 14.00 h.

Guaymallén

  • – Entre calles Bailen, General San Martín, Granaderos y Ruta Provincial N°52 y zonas aledañas; Capdeville. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

  • – En calle Aráoz, entre San Martín y Acceso Sur. En el Loteo Rincón de Aráoz y barrio Solares de Gabrielli; Mayor Drummond. De 9.30 a 13.30 h.

  • – Entre calles Guardia Vieja, Roque Sáenz Peña, Gugliotti, Viamonte y Las Palmas y zonas aledañas; Vistalba. De 9.45 a 13.45 h.

Maipú

  • – En la intersección de calles Pueyrredón y Perito Moreno y áreas adyacentes; Rodeo del Medio. De 9.00 a 13.00 h.

Tupungato

  • – En calle El Álamo, entre Valderrama y Corredor Productivo (o Ruta Provincial N°94), y zonas aledañas; Cordón del Plata. De 9.15 a 13.15 h.

  • – En Ruta Provincial N°89, en el Departamento General de Irrigación y áreas adyacentes; San José. De 9.45 a 13.45 h.

San Carlos

  • – En calle Guillermo Díaz, entre Castillo y Ruta Nacional N°40 vieja. De 14.30 a 18.30 h.

  • – Entre calles Santander, Carril Casas Viejas, La Cancha y Ruta Nacional N°40 vieja y zonas aledañas; Chilecito. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael

  • – Entre calles Los Maitenes, Costa de Las Vías, Hipólito Yrigoyen y Ruta Nacional N°143; Capitán Montoya. De 9.30 a 13.30 h.

  • – En Ruta Provincial N°160, entre Línea Ancha y Saavedra. En Estancia Los Amigos y áreas adyacentes; Goudge. De 15.30 a 19.30 h.

Malargüe

  • – Entre calles Fortín Malargüe, San Martín, Fuerte Alamito y 16 de Noviembre. De 9.00 a 13.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas

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