Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 21 de julio.

Durante la mañana y tarde de este martes 21 de julio , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

– En Ruta Nacional N°40, entre Ruta Provincial N°222 y poblado El Sosneado. De 9.00 a 13.00 h.

– Entre calles Vélez Sarsfield, El Pedregal, Limay y Velazquez; El Molino. De 16.30 a 18.00 h.

– En calle Alberdi, entre La Intendencia y Ruta Provincial N°165 y áreas adyacentes; Los dos Álamos. De 8.45 a 12.45 h.

– Entre calles Lara, Forte, Vera Arenas y El Clavel; La Llave. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle Coronel, hacia el oeste de Ruta Nacional N°40 y áreas adyacentes; El Cepillo. De 14.30 a 18.30 h.

– En calle Luis Danti, entre Corredor Productivo (o Ruta Provincial N°94), y calle Gerónimo Ortega; El Algarrobo. De 9.45 a 13.45 h.

– En calle Pública, entre Gobernador Felipe Llaver y Calle 8. Afecta Barrio Integración; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.

Mantenimiento Programado #Edemsa Martes 21 de Julio. Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios. Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2026 en nuestra web https://t.co/LToe2r7leG pic.twitter.com/033io6r8Nu

– En calle Boulogne Sur Mer, hacia el norte de Carlos Pellegrini. Afecta barrio Asociación Mutual Frutas y Hortalizas y zonas aledañas. De 10.00 a 13.45 h.

– Entre calles Bombal Sur, La Consulta, Pellegrini y Derqui. TUNUYAN.-. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle Bombal Sur, entre Olazabal y La Argentina. Afecta barrio C.E.C y AMTE y áreas adyacentes; El Totoral. De 9.30 a 13.30 h.

– En Ruta Provincial N°82, hacia el oeste de cerro Bernina. Entre calles Cerro Aconcagua, Cerro Matterhorn, Cerro Tupungato y Cerro Jungfrau; Blanco Encalada. De 8.45 a 12.45 h.

– Entre calles Carrodilla, Manuel Sáez, Los Molles, El Litoral y Rodríguez y zonas aledañas; Carrodilla. De 8.30 a 12.30 h.

– En la intersección de Ruta Provincial N°15 y Lencinas; Agrelo. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Cochabamba, entre Talcahuano y carril Urquiza. En Barrio Solares de Guariento y zonas aledañas; Villa Nueva. De 10.00 a 14.00 h.

– En calle San Martín, entre José Vicente Zapata y Pedro Molina y zonas aledañas. De 13.00 a 17.00 h.

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte . Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas