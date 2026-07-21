21 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Corte de luz

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 21 de julio

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 21 de julio.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 21 de julio.

Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este martes 21 de julio, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 21 de julio

Ciudad

  • – En calle San Martín, entre José Vicente Zapata y Pedro Molina y zonas aledañas. De 13.00 a 17.00 h.

Guaymallén

  • – Entre calles Lamadrid, Zapiola, Cipolletti y Alem; Dorrego. De 9.30 a 13.30 h.

  • – En calle Cochabamba, entre Talcahuano y carril Urquiza. En Barrio Solares de Guariento y zonas aledañas; Villa Nueva. De 10.00 a 14.00 h.

Lavalle

  • – En calle Belgrano, hacia el oeste de Lamadrid; Costa de Araujo. De 9.00 a 11.30 h.

Luján

  • – En la intersección de Ruta Provincial N°15 y Lencinas; Agrelo. De 9.00 a 13.00 h.

  • – Entre calles Carrodilla, Manuel Sáez, Los Molles, El Litoral y Rodríguez y zonas aledañas; Carrodilla. De 8.30 a 12.30 h.

  • – En Ruta Provincial N°82, hacia el oeste de cerro Bernina. Entre calles Cerro Aconcagua, Cerro Matterhorn, Cerro Tupungato y Cerro Jungfrau; Blanco Encalada. De 8.45 a 12.45 h.

Maipú

  • – En calle Serpa, hacia el sur de calle Nueva. Y zonas aledañas; Pedregal. De 9.15 a 13.15 h.

Tunuyán

  • – En calle Bombal Sur, entre Olazabal y La Argentina. Afecta barrio C.E.C y AMTE y áreas adyacentes; El Totoral. De 9.30 a 13.30 h.

  • – Entre calles Bombal Sur, La Consulta, Pellegrini y Derqui. TUNUYAN.-. De 9.30 a 13.30 h.

  • – En calle Boulogne Sur Mer, hacia el norte de Carlos Pellegrini. Afecta barrio Asociación Mutual Frutas y Hortalizas y zonas aledañas. De 10.00 a 13.45 h.

Tupungato

  • – En calle Pública, entre Gobernador Felipe Llaver y Calle 8. Afecta Barrio Integración; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle Luis Danti, entre Corredor Productivo (o Ruta Provincial N°94), y calle Gerónimo Ortega; El Algarrobo. De 9.45 a 13.45 h.

San Carlos

  • – En calle Coronel, hacia el oeste de Ruta Nacional N°40 y áreas adyacentes; El Cepillo. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael

  • – Entre calles Lara, Forte, Vera Arenas y El Clavel; La Llave. De 9.30 a 13.30 h.

  • – En calle Alberdi, entre La Intendencia y Ruta Provincial N°165 y áreas adyacentes; Los dos Álamos. De 8.45 a 12.45 h.

  • – Entre calles Vélez Sarsfield, El Pedregal, Limay y Velazquez; El Molino. De 16.30 a 18.00 h.

Malargüe

  • – En Ruta Nacional N°40, entre Ruta Provincial N°222 y poblado El Sosneado. De 9.00 a 13.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas

Temas
Seguí leyendo

Habrá corte de luz en 8 departamentos de Mendoza

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 15 de julio

Habrá corte de luz en siete departamentos de Mendoza

Apuestas deportivas móviles: los números que marcan 2026

La nieve domina el paisaje de Malargüe y el Paso Pehuenche sigue cerrado

La DGE suspendió las clases para el turno tarde: varias zonas de Mendoza afectadas

Con 4 metros de nieve, los centros de esquí de Mendoza esperan el despeje de rutas

Mendoza fijó reglas para investigar cannabis y cáñamo industrial

Lee además
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 20 de julio.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 20 de julio
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 17 de julio.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 17 de julio
LO QUE SE LEE AHORA
La DGE suspendió las clases para el turno tarde: varias zonas de Mendoza afectadas.

La DGE suspendió las clases para el turno tarde: varias zonas de Mendoza afectadas

Las Más Leídas

Este lunes se realizó la limpieza en el lugar donde ocurrió la infracción.

Lo atraparon tirando basura en la calle: cuánto deberá pagar de multa

Con el Paso Internacional Los Libertadores cerrado, cómo se reorganiza el transporte de cargas en Mendoza

El temporal obliga a cambiar la logística: así se reorganizan los camiones en Mendoza

Impulsa Mendoza lanzó tres cursos gratuitos para capacitarse en minería

Abrieron tres cursos gratuitos sobre minería en Mendoza: cómo inscribirse

¿Habrá clasesy actividad normal el martes en Mendoza?

Entre las idas y vueltas nacionales: qué se decidió en Mendoza sobre el feriado del martes

Chinche del Arce.

El insecto que invade casas y jardines de Mendoza: qué hacer si aparece