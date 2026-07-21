Cannabis y cáñamo industrial: Mendoza fijó las reglas para presentar proyectos de investigación.

El Gobierno de Mendoza , mediante la Resolución N° 428 publicada en el Boletín Oficial, reglamentó el procedimiento administrativo y técnico para la presentación, evaluación, aprobación, registro y control de proyectos de investigación y desarrollo vinculados al cannabis medicinal y al cáñamo industrial .

La normativa regula todo el circuito institucional -desde la formulación metodológica hasta la entrega final de resultados - con el propósito de asegurar la validez de los desarrollos, el resguardo de la bioseguridad, el control sanitario y la trazabilidad en cada una de las fases productivas e investigativas.

De conformidad con la Ley Provincial N° 9.617 y el Decreto Reglamentario N° 1.928/25, las propuestas deberán tramitarse ante el Registro Provincial de Cannabis y Cáñamo Industrial. Las instituciones y actores facultados para formalizar presentaciones son:

Canabis y cáñamo industrial: Mendoza aprobó el protocolo para proyectos de investigación.

El marco regulatorio abarca líneas de trabajo en diversos campos estratégicos:

Las propuestas deberán tramitarse ante el Registro Provincial de Cannabis y Cáñamo Industrial.

Personas humanas o jurídicas que cuenten con convenios de colaboración científica vigentes con entidades académicas o tecnológicas.

Instituciones educativas dependientes de la Dirección General de Escuelas e Institutos de Educación Superior.

Organismos estatales dedicados a la ciencia, tecnología e innovación.

Aplicaciones medicinales, terapéuticas, veterinarias, nutricionales, cosméticas e industriales.

Desarrollo de bioinsumos, bioplásticos, fibras, biomateriales y soluciones para la construcción a partir de cáñamo industrial.

Innovaciones tecnológicas en fitomejoramiento, métodos de cultivo, procesamiento, trazabilidad, control de calidad y comercialización.

Prácticas profesionalizantes, pasantías y capacitaciones en colaboración con el sistema educativo provincial.

Qué requisitos que deberá contener cada investigación

Cada expediente deberá confeccionarse conforme a la Guía Provincial de Orientación para la Elaboración de Proyectos de Investigación (Anexo I) de la norma, la cual determina los componentes metodológicos mínimos:

Título y resumen ejecutivo.

Planteamiento del problema, fundamentación conceptual y delimitación del alcance.

Objetivos generales y específicos.

Diseño metodológico, muestras e instrumentos de recolección de datos.

Protocolos éticos y medidas de bioseguridad.

Cronograma de actividades, presupuesto detallado y recursos operativos.

Proyección de resultados e impacto en el diseño de políticas públicas.

Foto: Cristian Lozano

Fiscalización y régimen sancionatorio

El Registro provincial realizará la evaluación técnica de cada propuesta antes de elevarla para su autorización mediante Resolución Ministerial, requisito indispensable para el inicio de cualquier actividad en el territorio provincial.

Durante la ejecución, los titulares deberán entregar informes trimestrales de avance, permitir inspecciones periódicas y garantizar la trazabilidad genética de los insumos utilizados.

Ante eventuales irregularidades o falta de veracidad en la documentación, la Autoridad de Aplicación dispone de facultades para imponer apercibimientos, multas, la suspensión o clausura preventiva y definitiva de predios o establecimientos, el decomiso de material vegetal e insumos, y la revocación del registro otorgado.