21 de julio de 2026
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Cannabis y cáñamo industrial: Mendoza fijó las reglas para presentar proyectos de investigación

Con el objetivo de fomentar la investigación y producción, el Ejecutivo delineó las reglas para la presentación de proyectos de cannabis y cáñamo industrial.

Cannabis y cáñamo industrial: Mendoza fijó las reglas para presentar proyectos de investigación.

Cannabis y cáñamo industrial: Mendoza fijó las reglas para presentar proyectos de investigación.

Foto: Yemel Fil
 Por Natalia Mantineo

El Gobierno de Mendoza, mediante la Resolución N° 428 publicada en el Boletín Oficial, reglamentó el procedimiento administrativo y técnico para la presentación, evaluación, aprobación, registro y control de proyectos de investigación y desarrollo vinculados al cannabis medicinal y al cáñamo industrial.

Canabis y cáñamo industrial: Mendoza aprobó el protocolo para proyectos de investigación.

Canabis y cáñamo industrial: Mendoza aprobó el protocolo para proyectos de investigación.

Cannabis y cáñamo industrial: quiénes pueden presentar proyectos

De conformidad con la Ley Provincial N° 9.617 y el Decreto Reglamentario N° 1.928/25, las propuestas deberán tramitarse ante el Registro Provincial de Cannabis y Cáñamo Industrial. Las instituciones y actores facultados para formalizar presentaciones son:

  • Universidades públicas y privadas reconocidas.

  • Organismos estatales dedicados a la ciencia, tecnología e innovación.

  • Instituciones educativas dependientes de la Dirección General de Escuelas e Institutos de Educación Superior.

  • Laboratorios y centros de investigación debidamente habilitados.

  • Personas humanas o jurídicas que cuenten con convenios de colaboración científica vigentes con entidades académicas o tecnológicas.

Las propuestas deberán tramitarse ante el Registro Provincial de Cannabis y Cáñamo Industrial.

Las propuestas deberán tramitarse ante el Registro Provincial de Cannabis y Cáñamo Industrial.

Ejes de trabajo y campos de aplicación

El marco regulatorio abarca líneas de trabajo en diversos campos estratégicos:

  • Aplicaciones medicinales, terapéuticas, veterinarias, nutricionales, cosméticas e industriales.

  • Desarrollo de bioinsumos, bioplásticos, fibras, biomateriales y soluciones para la construcción a partir de cáñamo industrial.

  • Innovaciones tecnológicas en fitomejoramiento, métodos de cultivo, procesamiento, trazabilidad, control de calidad y comercialización.

  • Prácticas profesionalizantes, pasantías y capacitaciones en colaboración con el sistema educativo provincial.

Qué requisitos que deberá contener cada investigación

Cada expediente deberá confeccionarse conforme a la Guía Provincial de Orientación para la Elaboración de Proyectos de Investigación (Anexo I) de la norma, la cual determina los componentes metodológicos mínimos:

  • Título y resumen ejecutivo.

  • Planteamiento del problema, fundamentación conceptual y delimitación del alcance.

  • Objetivos generales y específicos.

  • Diseño metodológico, muestras e instrumentos de recolección de datos.

  • Protocolos éticos y medidas de bioseguridad.

  • Cronograma de actividades, presupuesto detallado y recursos operativos.

  • Proyección de resultados e impacto en el diseño de políticas públicas.

Fiscalización y régimen sancionatorio

El Registro provincial realizará la evaluación técnica de cada propuesta antes de elevarla para su autorización mediante Resolución Ministerial, requisito indispensable para el inicio de cualquier actividad en el territorio provincial.

Durante la ejecución, los titulares deberán entregar informes trimestrales de avance, permitir inspecciones periódicas y garantizar la trazabilidad genética de los insumos utilizados.

Ante eventuales irregularidades o falta de veracidad en la documentación, la Autoridad de Aplicación dispone de facultades para imponer apercibimientos, multas, la suspensión o clausura preventiva y definitiva de predios o establecimientos, el decomiso de material vegetal e insumos, y la revocación del registro otorgado.

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