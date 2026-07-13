Mendoza asegura el tratamiento de pacientes oncológicos con medicamentos importados de la India. Imagen ilustrativa

El Gobierno de Mendoza realizó una compra clave para el sistema sanitario público al recibir un cargamento de medicamentos importados directamente desde la India . La medida tiene como foco principal garantizar la continuidad de los tratamientos de los pacientes oncológicos durante los próximos 12 meses.

Ante la llegada del cargamento, el gobernador Alfredo Cornejo, destacó el impacto de la operación: "Seguimos fortaleciendo el sistema público de salud con decisiones que mejoran la atención y cuidan los recursos de los mendocinos. Recibimos un nuevo cargamento de medicamentos oncológicos y reumatológicos, lo que nos permite garantizar los tratamientos y lograr un ahorro cercano al 80% respecto de los precios del mercado local ".

La regularidad en las tomas es el factor más crítico en el éxito de una terapia oncológica. Al saltar los intermediarios de la cadena de distribución tradicional, la Provincia no solo bajó costos de manera drástica, sino que eliminó el riesgo de desabastecimiento para miles de mendocinos que dependen del Estado para sus tratamientos contra el cáncer.

Cáncer de mama: se incorporaron 172.800 tabletas de Anastrozol y 136.080 de Letrozol , dos terapias hormonales de referencia para frenar el avance de tumores mamarios en mujeres postmenopáusicas.

Quimioterapia oral: llegaron 29.400 tabletas de Capecitabina , un fármaco clave que destruye las células cancerosas y se utiliza en tratamientos de cáncer colorrectal, gástrico y de mama.

Leucemia y tumores digestivos: el stock sumó 9.990 comprimidos de Imatinib, una terapia dirigida que bloquea las proteínas que estimulan el crecimiento de las células cancerígenas en la leucemia mieloide crónica y en tumores estromales gastrointestinales (GIST).

Como complemento a la línea oncológica, el cargamento también incluyó 157.560 comprimidos de Leflunomida, destinada al tratamiento de pacientes con artritis reumatoidea.

Seguimos fortaleciendo el sistema público de salud con decisiones que mejoran la atención y cuidan los recursos de los mendocinos. Recibimos un nuevo cargamento de medicamentos oncológicos y reumatológicos importados directamente desde la India, lo que nos permite garantizar los… pic.twitter.com/dIsSucvcA9 — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) July 13, 2026

La adquisición de los cinco medicamentos representó una inversión de $105.788.214,20, frente a un costo de referencia estimado de $2.129.079.153.

Gestión eficiente: más cobertura con menos recursos

Los medicamentos oncológicos representan una de las mayores presiones financieras para los presupuestos públicos. Con esta importación directa, Mendoza demuestra que la eficiencia administrativa tiene un impacto humano directo: reducir los costos un 80% sin resignar estándares de calidad permite blindar el acceso a la salud de alta complejidad y asegurar que ningún paciente deba interrumpir su terapia por razones económicas.