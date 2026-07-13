Aumento del boleto y refuerzo de controles en el transporte público de Mendoza.

El Gobierno de Mendoza reforzó los controles en el transporte público para verificar que los pasajeros paguen el boleto -que este lunes 13 de julio aumentará a $1680 -, pero también para detectar otro tipo de irregularidades , tanto con inspecciones en las unidades , como a través del seguimiento mediante sistemas de monitoreo.

Usuarios del metrotranvía y de los colectivos que integran el servicio Mendotran advirtieron que en las últimas semanas se incrementó la presencia de inspectores encargados de corroborar el abono del pasaje , que puede realizarse con tarjeta SUBE o con medios electrónicos. Aunque el foco está puesto en reducir la evasión del pago, los controles apuntan a distintos aspectos del sistema .

Evitar que personas utilicen el transporte sin pagar es un objetivo que el Gobierno tiene hace tiempo. De hecho, viene haciendo una inversión millonaria para instalar "paradores inteligentes" , al cerrar las estaciones del metrotranvía y colocar molinetes, lo que aumentó la recaudación en un 20%, según la Subsecretaría de Transporte.

Con el mismo sentido, meses atrás se dispuso un cambio en la ubicación de las máquinas validadoras del boleto para que sean puestas en la parte delantera de los vehículos, en caso de tenerlas detrás de los choferes, bajo el argumento de "fortalecer la supervisión del pago" y "ordenar el flujo de pasajeros".

Foto: Yemel Fil

Además, las fiscalizaciones también buscan verificar que la cantidad de usuarios que registra el sistema coincida con la informada por las empresas. Este seguimiento se complementa con el Sistema Inteligente de Transporte, una plataforma que permite monitorear distintos indicadores del funcionamiento de las empresas concesionarias.

Otro objetivo de los controles en colectivos y unidades del metrotranvía es detectar malos usos de los beneficios para que los descuentos en las tarifas o gratuidades sean utilizados únicamente por quienes cumplen con los requisitos para ello.

Entre los beneficios que existen en la provincia de Mendoza se encuentran los abonos para estudiantes (primario, secundario y universitario), descuentos para jubilados y usuarios frecuentes, gratuidades para docentes, celadores, bomberos voluntarios, personas con discapacidad, mayores de 70 años y beneficiarios de la Ley 7811. A esto se suman los trasbordos gratuitos en servicios urbanos.

Aumenta el boleto en Mendoza

Este lunes 13 de julio entra en vigencia un nuevo incremento en la tarifa del boleto en Mendoza, que pasará de $1.400 a $1.680 por viaje. La medida, explicó el Gobierno provincial, responde al costo técnico del transporte público, que asciende a $4.495,66 por pasajero, pero que gracias al Fondo Compensador del Transporte, queda en $1.680.

Cómo quedan las tarifas desde el 13 de julio

Tarifa general : $1.680.

: $1.680. Estudiantes primarios : $672.

: $672. Estudiantes secundarios, universitarios y jubilados : $840.

: $840. Viajes 21 al 40 : $1.008.

: $1.008. Viajes 41 al 80: $840.

El pago del boleto puede hacerse con SUBE, tarjetas de débito o crédito, QR, NFC y billeteras virtuales.