Del festejo al horror: asesinaron a un joven en plena celebración por el triunfo de Argentina

Investigan un ajuste de cuentas tras el homicidio de un joven en los festejos del Mundial. (Imagen de la víctima gentileza de ElDoce) Fotos: Gentileza La Voz de San Justo y ElDoceTv.

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View this post on Instagram Homicidio en pleno festejo: asesinan a un joven durante la celebración por Argentina Matías Gerardo Ochonga, fue asesinado de tres disparos por la espalda en medio de los festejos que reunían a cientos de personas en las calles de la ciudad. El ataque ocurrió alrededor de las 2.10 de la madrugada de este domingo, en la intersección de avenida Libertador Norte y bulevar 25 de Mayo, en San Francisco, Córdoba.

De acuerdo con testigos, el agresor se acercó, abrió fuego a quemarropa y escapó entre la multitud. La periodista Cecilia Castaño, de La Voz de San Justo, describió el momento que vivieron quienes estaban en el lugar. "La gente empezó a correr y gritar cuando escuchó los disparos, que fueron a corta distancia. Por eso, la Justicia sostiene que fue un crimen puntual. No hubo otros heridos", explicó.

Crimen en Córdoba: la hipótesis que manejan las autoridades La investigación apunta a que el homicidio no fue un hecho al azar. La principal hipótesis de los investigadores es que se trató de un ajuste de cuentas, aunque continúan reuniendo pruebas para establecer con precisión el móvil del crimen y reconstruir la secuencia del ataque.

Entre los datos que analiza la Fiscalía figura el prontuario de la víctima. Fuentes judiciales confirmaron que Ochonga había recuperado la libertad el 3 de julio, tras permanecer detenido, y al momento del asesinato cumplía libertad condicional. Además, trascendió que tenía dos pedidos de captura vigentes, un elemento considerado relevante para la causa. Los investigadores también indicaron que tanto la víctima como el presunto autor del crimen serían oriundos de Frontera, en la provincia de Santa Fe, aunque Ochonga tenía domicilio en San Francisco. Hasta el momento no hay detenidos, pero fuentes vinculadas a la investigación aseguraron que el autor del ataque ya fue identificado y que la Justicia trabaja para localizarlo. La fiscalía ordenó distintas medidas para esclarecer el homicidio.