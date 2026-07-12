Dólares, droga y armas: el impactante botín hallado en dos viviendas de Guaymallén

Golpe al narcotráfico en Guaymallén: incautan drogas, armas, dinero y hay tres detenidos Gentileza: Ministerio de Seguridad de Mendoza.

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Por Sitio Andino Policiales







Un operativo de Lucha contra el Narcotráfico permitió desarticular dos presuntos puntos de venta de droga en Guaymallén. Los allanamientos concluyeron con tres detenidos y el secuestro de cocaína, armasy una importante suma de dinero, además de detener a tres sospechosos.

Los operativos, ordenados por el Ministerio Público Fiscal Federal, se desarrollaron cerca de las 23.00 en dos domicilios: uno ubicado en el barrio Lihué y otro en las inmediaciones de Colón y Capilla de Nieves. Según informaron fuentes policiales, los allanamientos se realizaron de manera simultánea como parte de una investigación vinculada a la comercialización de estupefacientes.

Dos kioscos de droga fueron desmantelados en Guaymallén tras allanamientos simultáneos En el primero de los procedimientos fueron detenidos R.I.M., de 49 años, y V.C.G., de 47. En esa vivienda los investigadores secuestraron una importante cantidad de elementos relacionados con la causa:

249 gramos de cocaína.

Un revólver y 19 municiones .

y . Cuatro teléfonos celulares.

14.600 dólares estadounidenses.

518.900 pesos argentinos.

Dinero en moneda paraguaya y chilena. Las dos armas de fuego secuestradas en los operativos en Guaymallén: una Bersa calibre .380 y un revólver. Gentileza: Ministerio de Seguridad de Mendoza. El segundo allanamiento se concretó en un domicilio de la zona de Colón y Capilla de Nieves, donde fue aprehendido C.F.G., de 31 años. Allí, los efectivos encontraron una menor cantidad de droga, aunque también secuestraron elementos utilizados para el fraccionamiento y comercialización de estupefacientes.

Entre los elementos incautados en ese inmueble se destacan: 35 envoltorios de cocaína , con un peso total de 11,5 gramos .

, con un peso total de . 19,4 gramos de flores de cannabis .

. Tres balanzas digitales.

Dos teléfonos celulares.

188.000 pesos en efectivo.

Una pistola Bersa calibre .380 con seis cartuchos. Por disposición del fiscal federal que interviene en la investigación, toda la droga, el dinero, las armas y los demás elementos encontrados fueron secuestrados para ser incorporados a la causa. En tanto, debido al hallazgo de las armas de fuego, tomó intervención la Oficina Fiscal N.° 1, cuya ayudante fiscal ordenó la aprehensión de los hombres vinculados con su tenencia y solicitó la participación de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

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