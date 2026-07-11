La Justicia investiga un femicidio vinculado por el crimen de Maipú: "Sos mía o de nadie"

En las últimas horas del viernes , el asesinato de un hombre de 53 años y el incendio de una vivienda conmocionaron al departamento de Maipú . Aunque en un primer momento ambos hechos parecían no tener relación, la investigación judicial —a cargo de la fiscal Adnrea Lazo— determinó que estarían vinculados y encuadró la causa bajo la figura de presunto femicidio vinculado .

La víctima fatal, Hugo Alberto Domínguez Cornejo , se encontraba el 10 de julio junto a dos mujeres trasladando pertenencias en la intersección de las calles La Pampa y Blas Parera . Según la investigación, en ese momento un hombre llegó armado con un cuchillo , atacó a Domínguez con múltiples puñaladas y luego escapó del lugar.

Minutos más tarde, el mismo sospechoso habría incendiado una vivienda vinculada a una de las mujeres antes de darse nuevamente a la fuga .

Si bien en un comienzo la Justicia manejó la hipótesis de un conflicto entre personas conocidas , con el avance de la investigación surgieron nuevos elementos. Fuentes judiciales indicaron que el presunto autor sería la expareja de una de las mujeres que acompañaban a la víctima y que Domínguez mantenía una relación con ella .

De acuerdo con esa línea investigativa, el ataque habría sido cometido como una forma de ejercer violencia contra su expareja. Además del homicidio, el sospechoso incendió la vivienda de la mujer y, según consta en la investigación, le habría dicho: "Sos mía o de nadie". Ambos estaban separados desde hacía un tiempo.

Ante estos elementos, la Fiscalía modificó la calificación legal de la causa y comenzó a investigarla bajo la figura de presunto femicidio vinculado. El Código Penal argentino contempla esta agravante para los casos en los que una persona asesina a un tercero con el propósito de causar sufrimiento a su pareja o expareja. La pena, de ser hallado culpable, es prisión perpetua.

El principal sospechoso ya fue identificado por la Policía, pero aún permanece prófugo. Tiene antecedentes y cuenta con pedido de captura desde hace un año.

Con información periodística de Pablo Segura.