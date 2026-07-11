11 de julio de 2026
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Sitio Andino
Apuñalado

General Alvear: un joven de 15 años fue apuñalado y buscan al atacante, que sería un conocido

El adolescente sufrió una herida en la espalda y quedó internado en observación. Investigan un conflicto previo entre la víctima y el agresor, que aún no ha sido detenido.

El menor quedó internado en el Hospital Enfermeros Argentinos.

El menor quedó internado en el Hospital Enfermeros Argentinos.

Por Sitio Andino Policiales

Un adolescente de 15 años fue apuñalado en General Alvear y debió ser trasladado al hospital Enfermeros Argentinos, donde quedó internado en observación. La Policía investiga el ataque y busca al presunto agresor, quien sería una persona conocida de la víctima.

El hecho ocurrió pasadas las 16 del viernes en la intersección de avenida Libertador Sur y Godoy Cruz, en las inmediaciones de un comercio, donde el menor fue sorprendido por el atacante.

Un conocido de la víctima, el principal responsable de la agresión en General Alvear

De acuerdo con el relato de la víctima, el agresor sería un conocido con quien mantenía problemas de vieja data, lo que orienta la investigación hacia un conflicto personal previo.

En ese contexto, el adolescente fue atacado con un cuchillo y recibió una herida en la espalda, tras lo cual el agresor escapó del lugar.

El menor fue asistido en el Hospital Enfermeros Argentinos, donde los médicos le diagnosticaron una herida de arma blanca en la región axilar derecha, aunque sin riesgo de vida. Pese a ello, quedó internado en observación mientras se evalúa su evolución.

Por disposición de la Fiscalía, personal de Investigaciones trabaja para identificar y detener al presunto autor del ataque, quien permanece prófugo desde el viernes por la tarde. También se trataría de un menor de edad.

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