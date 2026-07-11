11 de julio de 2026
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Sitio Andino
Tunuyán

Manejaba ebrio y en zigzag en Tunuyán: lo detuvo la Policía y el test de alcoholemia fue claro

Un conductor fue retirado de circulación en Tunuyán tras dar positivo en un test de alcoholemia. Conocé cómo fue el operativo policial.

Manejaba ebrio y en zigzag en Tunuyán: lo detuvo la Policía y el test de alcoholemia fue claro

Manejaba ebrio y en zigzag en Tunuyán: lo detuvo la Policía y el test de alcoholemia fue claro

Por Sitio Andino Policiales

Durante la tarde del viernes, alrededor de las 19.20, la Policía retiró de circulación a un conductor tras comprobar que manejaba en estado de ebriedad. El procedimiento se realizó en la intersección de Ruta 40 y calle La Argentina, en Tunuyán.

Cómo fue el operativo que terminó con un conductor ebrio fuera de circulación en Tunuyán

Según información oficial, la Policía retiró de circulación a un conductor de 46 años, quien manejaba un Chevrolet Astra con 1,86 gramos de alcohol por litro de sangre. El hombre fue detectado realizando maniobras peligrosas en las inmediaciones de una estación de servicio de Tunuyán.

El procedimiento se inició tras un llamado al 911 que alertó sobre la conducción zigzagueante del vehículo. Luego de ser interceptado, efectivos de la Policía Vial le practicaron un test de alcoholemia, que confirmó el elevado nivel de alcohol en sangre.

Por disposición de la Oficina Fiscal, se le retuvo la licencia de conducir y el automóvil quedó secuestrado.

Qué multa enfrenta el conductor alcoholizado detenido en Tunuyán

La normativa vigente en Mendoza establece un límite de 0,5 g/l para automovilistas, con sanciones más severas para quienes superen el gramo por litro, como ocurrió en este caso.

Al tratarse de una falta gravísima, el conductor se expone a una multa que va de los $2.000.000 a los $5.500.000 e inhabilitación para conducir de 30 a 180 días. Además, si se tratara de una reincidencia, la inhabilitación podría extenderse hasta un año, junto con la obligación de asistir a cursos de reeducación vial.

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